Lenovo Tab P11 Pro fiyatı ve özellikleri

Lenovo markası, Apple’ın iPad Pro ve Samsung’un Galaxy Tab S7+ modellerine rakip olacak yeni akıllı tableti olan Tab P11 Pro modeli olan tabletini duyurdu. Lenovo Tab P11 Pro isimli tablet, gayet yeterli özellikler ile birlikte geliyor. Bununla birlikte HDR10 ve Dolby Vision desteğine sahip büyük ekranı ile öne çıkıyor. Herkes Lenovo Tab P11 Pro modelinin özelliklerini ve fiyatını merakla araştırıyor. İşte Lenovo Tab P11 Pro tabletinin detayları…

Lenovo Tab P11 Pro Özellikleri

Lenovo’nun yeni tableti 11,5 inç boyutunda ve 2K çözünürlüğünde OLED ekran ile karşımıza çıkıyor. Bu ekran 2560 x 1600 piksel çözünürlük sunarken 500 nite kadar parlaklık da sunabiliyor. Bununla birlikte ekranın en/boy oranının 16:10 şeklinde olduğunu da belirtmekte fayda var.

Lenovo Tab P11 Pro modelinde Dolby Vision’ın yanı sıra dört adet JBL hoparlörlü Dolby Atmos desteği de mevcut. Ayrıca Tab P11, tabletin kullanıldığı yönü algılayarak buna uygun bir şekilde hangi hoparlörün kullanılacağına da otomatik olarak karar vermektedir. Lenovo, yeni tablet modelinin tek şarjla yaklaşık olarak 15 saate kadar video oynatabildiğini belirtiyor.

485 gram ağırlığında ve alüminyum kasadan oluşan tablet, gücünü ise Qualcomm’un Snapdragon 730G yonga setinden alıyor. Bu mobil yonga setinde 6GB ve 8GB RAM seçenekleri ve 128GB’a kadar UFS depolama eşlik ediyor. Ancak Lenovo ne yazık ki iPad Pro veya Galaxy Tab S7+ modellerindeki gibi 5G desteğini yeni modelinde sunmuyor.

Lenovo, yeni tablet modeliyle birlikte klavye ve kalem aksesuarlarını da tanıttı. Klavye ve kalem setini alarak bu modeli adeta bir dizüstü bilgisayara dönüştürebiliyorsunuz. Tabletin yan tarafında fiziksel parmak izi okuyucu ve depolama alanını 1TB’a kadar genişletebilmenize olanak tanıyan microSD kart yuvası var.

Akıllı tablet, 8600mAh kapasiteli büyük bir batarya ile geliyor. USB-C girişi üzerinden cihazı şarj edebiliyorsunuz. Tabletin ön tarafında iki adet 8MP kamera sensörü bulunuyor. Arka bölümde ise 13MP ana kamera ve 8MP ultra geniş açılı kameralar yer alıyor. Bu kameralar ile 1080p 30fps videolar çekebiliyorsunuz.

Lenovo Tab P11 Pro fiyatı

Lenovo markasının yeni akıllı tablet modeli olan Tab P11 Pro modeli, ABD’de 500$ fiyatıyla satışa sunulacak. Avrupa, Asya ve Orta Doğu bölgelerinde bulunan ülkelerde ise Kasım ayından itibaren 700€ gibi bir fiyatla satışa sunulacaktır.