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Lenova Tab P11 model tableti ile piyasada ses getirmeye hazırlanıyor!

Lenova markasının yeni tableti olan ve ilerleyen günlerde ülkemizde satışa sunulacağı belirtilen Tab P11 modeli araştırılmaya devam ediyor. Özellikle öğrenciler tarafından araştırılan Lenova Tab P11 modeli özellikleri ve fiyatı ile merak ediliyor.

09 Ocak 2021 Cumartesi 03:18
Lenova Tab P11 model tableti ile piyasada ses getirmeye hazırlanıyor!
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Lenova’nın yeni tablet modeli olan Tab P11 dikkat çekiyor. Orta segment tabletler arasında iddiası ile teknoloji severler tarafından araştırılan Lenova Tab P11 araştırılmaya başlandı.

Uzaktan eğitimin hız kazandığı pandemi sürecinde tablet ve dizüstü bilgisayarlara olan ilgi arttı. Dizüstü bilgisayar, tablet ve telefon üreticisi Lenova ise Tab P11 modeli ile ilginin odağı oldu.

Lenova Tab P11 teknik özellikleri

11 inçlik ekran büyüklüğü ile dikkat çeken Lenova Tab P11 modeli IPS LCD ekrana sahip. İnce çerçevesi ile dikkat çeken Tab P11 modeli 400 nitlik parlaklık değeri ile dış mekan kullanımlarında yeterli ışık sağlayabiliyor.

Gücünü Snapdragon 662’den alan Tab P11 modelinde 4 GB Ram ve 64 GB depolama alanı yer alırken aynı zamanda 6 GB Ram ve 128 GB depolama alanına sahip modeli de bulunuyor. 7500mAh batarya kapasitesi ile uzun kullanım vadeden Tab P11 modeli 20W hızlı şarj desteği ile dikkat çekiyor.

13 MP arka kamera ve 8 MP ön kamera desteği ile kullanıcılara sunulan Lenova Tab P11 modeli Wifi 6 ve Bluetooth 5.0 desteği ile diğer tabletlere göre daha üst bir segmentte yer alıyor. ABD’de 230 Dolarlık bir fiyat ile satışa sunulan Tab P11 modeli aynı zamanda Precision Pen 2 ve ek aksesuar olarak Pack klavye aksesuarları ile satışa sunulacak.

 



Son Güncelleme: 09.01.2021 03:18
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TabletLenovaTab P11özellikleriFiyatı
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