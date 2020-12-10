League of Legends'ın mobil oyunu Wild Rift'in çıkışına sayılı saatler kaldı!

Riot Games tarafından yıllardır en fazla oyuncu sayısına sahip olan League Of Legends oyununu tüm platformlara aktarmak isteyen Riot Games League of Legends Wild Rift’i duyurduktan sonra pek çok kişinin merakı ile karşılaşmıştı. Belirlenen bazı ülkelerde erken erişime açılan Wild Rift 10 Aralık 2020 saat 13.00’da resmi olarak çıkış yapıyor.

Bilgisayar oyunları arasında en oyuncuya sahip olan Riot Games firmasına ait League of Legends oyunu mobil oyun piyasasını da kasıp kavurmak için geliyor. Beta sürümünü bölgesel olarak aktif eden Riot Games, Okyanusya, Tayland ve Vietnam sunucularını 7 Aralık tarihinde aktif ettikten sonra Türkiye, Avrupai Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Rusya bölgelerini de aktif etmeye hazırlanıyor. Android ve İOS için tam erişim verilen oyun 10 Aralık tarihinde Türkiye’de aktif edilecek.

Karakterler Türk ses sanatçıları tarafından seslendirildi

Riot Games Türk oyuncularının oyun keyfini arttırmak için Türk ses sanatçıları ile çalışırken tüm karakterler sanatçılar tarafından seslendirildi. Anlatıcı sesi Dilek Gürel tarafından seslendirilirken diğer ses sanatçıları arasında Yekta Kopan, Cem Kurtoğlu, Engin Alkan, Mazlum Kiper, Müge Oruçkaptan, Elif Acehan, Fatih Özacun, Murat Şen ve Rıza Karaağaçlı tanınan ses sanatçılarına bulunuyor.

Mobil platform ve konsollar için yeniden tasarlandı

Riot Games Wild Rift için 150 kişilik özel bir ekip kurarken özellikle kontroller için çok çalışıldığı belirtildi. Yüksek hassasiyetin olması için uzun zamandır çalışan ekip oyunun anlık tepki verilmesi gerektiği durumlar için özel olarak tasarlandığı bir sistem geliştirdiğini açıkladı.

Mobil oyun dünyasında tabular yıkılıyor

Tarihin en büyük Baron savaşı başlıyor

Wild Rift oyunu tasarlanırken pek çok yenilik için çalışmalarına devam eden Riot Games ilerleyen süreçler için e-sporu aktif edebileceğini belli etti. Yapılan açıklamalar kapsamında oyunun altyapı ve yenilikler ile oyunu e-spora tamamen adapte edildiği açıklanırken mobil oyun aleminde tabuların yıkıldığı açıklandı.

Wild Rift 7 Aralıkta bazı bölgelerin aktif edilmesi sonrasında 10 Aralık tarihinde Türkiye, Avrupa, Rusya, CIS, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerindeki çıkışı kutlamak adına büyük bir etkinlik düzenliyor. Bu etkinlik ile birlikte oyuncular ek güçler veren Baron Naşhor ile yüzleşmek üzere bir araya geliyor. https://www.youtube.com/watch?v=fqnnU6s_SBw&feature=emb_title linkine giriş yapıldıktan sonra oyuncular etkinliğe katılarak Baron ile yüzleşiyor.

Noxus Kardeşliği etkinliği

Darius ve Draven’in Wild Rift’e gelmeleri ile birlikte oyunculara Noxus Kardeşliği Etkinliğinin başlayacağı bilgisi verildi.

Oyun içi ödüller olacak

10 Aralık tarihinde aktif edilen bölgeler sonrasında oyuncular Riot Games hesapları ile oyuna giriş yapabilecek. Ayrıca oyuncular Wild Rift’e ayırdıkları zaman kadar ek ödüller kazanacak.