League of Legends Wild Rift ne zaman çıkacak? Merakla beklenen Wild Rift oyunu Türkiye çıkış tarihi belli oldu

11 yıl önce hayatımıza giren ve milyonlarca oyuncusu olan League of Legend’in mobil versiyonu olan ‘Wild Rift’ oyununun Türkiye’de kapalı beta çıkışını yapacağı tarih belli oldu. Oyunseverlerin merakla beklediği oyun, beta sürümüyle Aralık ayında ülkemizde olacak.

League of Legends: Wild Rift Aralık ayında Türkiye’de!

Geçtiğimiz aylarda bir Apple etkinliğinde ön gösterimi yapılan oyun, iOs ve iPhone 12 modellerinde de oynanabilecek. Riot Games’in yaptığı açıklamaya göre, Wild Rift 27 Ekim’de kapalı beta açılışını yapacak. Bu tarihten sonra ilk olarak Japonya, Güney Kore, Tayland, Filipinler, Singapur, Malezya ve Endonezya’da oynanabilecek. Oyunun Avrupa ve Orta Doğu’ya ulaşması ise Aralık ayında olacak.

League of Legends: Wilf Rift Türkiye hesabından yapılan açıklamaya göre oyun ülkemizde Aralık ayında çıkışını gerçekleştirilecek. Oyun çıkışı ile beraber yeni şampiyon, oyun içi ödüller ve bilgisayar sürümünde yer almayan birçok yenilik oyuncularla buluşacak.