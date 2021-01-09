League Of Legends 11. sezon ne zaman başlayacak?

Riot Games tarafından 2010 yılında geliştirilen ve günümüzde en fazla oyuncuya sahip olan MOBA oyunu olan League Of Legends oyuncuları 11. Sezonun ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Dünyada en fazla oyuncuya sahip online oyun olan League Of Legends yeni sezonu olan 11. Sezon hazırlıklarına devam ediyor.
11.1 yaması ile yeni sezonun başlayacağını açıklayan Riot Games 10. Sezon ödüllerinin dağıtılması sonrasında başlayan yeni sezon araştırmaları ile ilgili açıklamalarını yineledi. 10. Sezonda Şanlı Lucian kostümünü oyunculara dağıtan Riot Games’in 11. Sezon hediyesi ilerleyen dönemlerde belli olacak.
Son Güncelleme: 09.01.2021 02:37