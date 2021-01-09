League Of Legends 11. sezon ne zaman başlayacak?

Riot Games tarafından 2010 yılında geliştirilen ve günümüzde en fazla oyuncuya sahip olan MOBA oyunu olan League Of Legends oyuncuları 11. Sezonun ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Dünyada en fazla oyuncuya sahip online oyun olan League Of Legends yeni sezonu olan 11. Sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Yeni sezonla birlikte ilk 10 maçlık dereceli oyunları oynamak isteyen oyuncular sezonun ne zaman başlayacağı hakkında araştırmalarına devam ederken Riot Games League Of Legends’in 11. Sezonunun 8 Ocak 2021 tarihinde Türkiye saatinde 04.00’da yapılan güncelleme ile başlayacağı belirtildi.

11.1 yaması ile yeni sezonun başlayacağını açıklayan Riot Games 10. Sezon ödüllerinin dağıtılması sonrasında başlayan yeni sezon araştırmaları ile ilgili açıklamalarını yineledi. 10. Sezonda Şanlı Lucian kostümünü oyunculara dağıtan Riot Games’in 11. Sezon hediyesi ilerleyen dönemlerde belli olacak.