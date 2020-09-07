Ekranlarda ve günlük hayatta sıkça duyduğumuz lansman ve lansman öncesi kelimelerinin anlamı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Fransızca kökenli olan lansman kelimesi kısaca tanıtım anlamına gelmektedir.

Lansman kelimesinin anlamı nedir?

Lansman, Fransızca kökenli bir kelimedir. Lansman kelimesi tanıtım ve tanıtmak anlamlarına gelmektedir. Lansmanı konut, kozmetik ya da farklı sektörlerde sıkça duymaktayız. Satıcılar yeni üretilen bir ürünü, satışa çıkarmadan önce düzenledikleri lansman ile tanıtımını yapmaktadır.

Lansman öncesi ne demek?

Lansmana hususi ne demek?

Lansman öncesi tanıtımdan öncesi anlamına gelmektedir. Satıcılar ürettikleri ürün için lansman öncesi özel fiyat gibi ibareler kullanmaktadır. Buradan ürünün tanıtıma çıkmadan önce alıcılarla indirimli olarak buluşacağı anlaşılmaktadır.

Lansmana hususi demek ürünün yalnızca lansman anında belirli kampanyalar ya da indirimler ile satılacağı anlamına gelir.