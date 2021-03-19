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Land Rover Discovery Türkiye’de satış fiyatı ne kadar? 2021 Land Rover Discovery fiyatı ve özellikleri

Yenilenerek satışa çıkarılan Land Rover Discovery model araç merak konusu oldu. 2021 Land Rover Discovery aracının fiyatı merak edilmeye başlandı. Türkiye'de satışa çıkarılan Land Rover Disscovery model aracın özellikleri araştırılmaya başlandı.

19 Mart 2021 Cuma 18:39
Land Rover Discovery Türkiye’de satış fiyatı ne kadar? 2021 Land Rover Discovery fiyatı ve özellikleri
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Güzel bir makyaj çalışması uygulanarak tekrardan satışa çıkarılan 2021 Land Rover Discovery, bekleme süresi sonunda Türkiye’de de satışa çıkarıldı. Başarılı bir grafiğe sahip olan aracın ülkemizde de büyük ilgiyle karşılanması düşünülüyor.

Öyle ki seride gidilen değişiklik ve makyaj çalışmaları tam yerinde değişiklikler olduğu söylenebilir.

2021 Land Rover Discovery Fiyatı ve Özellikleri

Yeni modelde yapılan makyaj çalışmasında, makyajlamada başta ön kısımda bir düzenlemeye gidilmiş. Izgara değişikliği yapılmış ve biraz daha geniş pal peteği haline dönüştürülmüş.

Bunun yanı sıra yan havalandırma deliklerindeyse bir yenileme yapılmış gibi durmakta. Aracın arka kısmına bakıncaysa siyah parlak zemin üstünde dikkatleri toplayan stop lambaları görünüyor.

Öyle çok geniş farlar tercih edilmemiş. Aracın makyaj çalışması sadece dış tasarımla kalınmamış.

2021 Land Rover Discovery iç kısmında da yenilikler ile göz dolduruyor. Multimedya ekranı 11.4 inçlik bir ekran ile değiştirilmiş ve yüzde 48 oranında büyüme yapılmış. Bunun dışındaysa sürücü kısmında bilgi ekranı da genişletilerek, bu kısma Head up Display eşlik etmekte.

Opsiyonel olarak seçilmiş olan bu ekran tüm araç bilgileri ve sürüş bilgilerini göstermektedir. Ama bahsettiğimiz gibi bu kısım opsiyonel olarak sunulan bir kısımdır.

Sürüş deneyimini artırmak için birbirinden farklı pek çok sürüş modunun da yer aldığı araç, bu kısımda otomatik ayarlamalara da yer vermektedir. Yani sürücülerin iyice kolaylaştırılmıştır.

Ek olarak yolcular içinse güzel bir gelişme yaşandı. O da Pivi Pro multimedya sistemi eklenmiş olmasıdır. Çok daha fazla seçenek ile birlikte daha hızlı çalışan multimedya sistemi tabi ki Apple CarPlay desteğini de barındırmaktadır.

Bu özelliklerinin yanındaysa akıllı anahtar, Wade özel modu, ClearSight Ground View teknolojisi gibi artıları da barındıran 2021 Land Rover Discovery fiyatı 1 milyon 370 bin 267 Türk Lirası olduğu duyuruldu. Sektör durumunu ele alırsak bu fiyat çokta yüksek değil.    

 



Son Güncelleme: 19.03.2021 18:39
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Anahtar Kelimeler:
Land Rover DiscoveryFiyatözellikAraç
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