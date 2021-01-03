Kontrol noktalarında yeni dönem! Jandarma suçluları yapay zeka ile yakalayacak

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında imzalanan anlaşma ile birlikte asayişten sorumlu jandarma ekipleri, suç işleyenleri bundan sonra kontrol noktalarında verilere dayalı bir karar alan yapay zeka teknolojileri ile yakalayacak.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın ihtiyaçları dahilinde 7 yere kurulacak olan akıllı kontrol noktalarında jandarma ekiplerinin insiyatifine bağlı olarak yolu kesilen araçlar, yeni sistemle birlikte yapay zeka teknolojileri ve büyük veri analizlerinin desteği ile güçlendirilen güçlendirilmiş yazılımlarla tespit edilerek durdurulacak.

Merkezi sistem ile birlikte Türkiye genelinde 'Akıllı Jandarma Devriye Uygulaması' aktif hale getirilecek ve bu sayede kimlik bilgileri, araç plakaları denetimi mobil uygulamalar ile birlikte yapılmış olacak.

ASELSAN'ın üreteceği ürünler arasında yaka kamerası, araç içi gösteren yüz tespit kameraları olurken akıllı devriye ile ilgili mobil ve web uygulamaları veri depolama alanları ile birlikte NVR ve video sunucu sistemleri de bilişim altyapıları kullanılacak.