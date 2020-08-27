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Klima alırken dikkat etmeniz gereken önemli ve püf noktalar nelerdir?

Sıcak günlerde evlerinde serinlemek isteyenler klima almayı tercih ediyor. Klima almayı düşünen çoğu kişi, klima alırken nelere dikkat etmesi gerektiğini araştırıyor.

27 Ağustos 2020 Perşembe 21:48
Klima alırken dikkat etmeniz gereken önemli ve püf noktalar nelerdir?
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Yaz aylarının sıcaklığından bunalanlar klima alarak bu durumdan kurtulmak isterler. Birçok çeşidi olan klimaların hangisinin doğru klima olduğunu seçmek kolay olmayabilir. Her türlü bütçeye uygun klimaları alırken bazı noktalara dikkat etmek gerekir.

Klima alırken dikkat etmeniz gereken 5 önemli nokta nelerdir?

Klima almak isteyenler klima almadan önce şu noktalara dikkat göstermelidir:

  • Klimanın markası
  • Klimanın kapasitesi
  • Klimanın enerji tasarrufu sağlaması
  • Klimanın kullanım özellikleri
  • Klimanın rengi ve boyutu

Klimanın markası ne olmalıdır?

Klima üretene birçok firma bulunmaktadır. Klima alırken seçilecek olan marka iyice araştırılmalıdır. Birçok dev firmanın ürettiği klimaların yanı sıra yan sanayi ürünleri üreten firmaların da klimaları vardır. Bu konuda araştırarak marka seçimi yapmak ilerisi için faydalı olabilir.

Marka seçilirken markaların kurumsal kimliğinin iyice araştırılması gerekir. Büyük ve güvenilir firmalara bu konuda başvurmak doğru bir karar olacaktır. Çünkü bu firmalara herhangi bir sorun yaşadığınızda size gerekli desteği sağlayacaktır. Bu nedenle Arçelik, Samsung, Demir Döküm gibi firmalar bu konuda ön plana çıkmaktadır.

Klimanın kapasitesi nasıl olmalıdır?

Klima alırken önemli olan boyutundan çok kapasitesidir. Bir klimanın boyutu ne kadar büyükse soğutma kapasitesi de o kadar büyüktür gibi bir düşünce yanlıştır. BTU adı altında bilinen klima kapasitesi, klimanın ne kadar soğutma özelliği olduğunu belirler.

Şu an satışı yapılan klimalar genellikle 9 bin BTU, 12 bin BTU ve 24 bin BTU kapasitesine sahip klimalardır. Bu konuda tercih yapacak olan kişiler, klimayı alacakları ortama göre değerlendirerek seçmelidir.

Klimanın enerji tasarrufu sağlama özelliği nasıl olmalıdır?


Klimanın en önemli özelliklerinden biri de enerji tasarrufu sağlamasıdır. Bu konuda sınıflandırılmış olan klimalar sınıflarına göre elektrik kullanımı yapaktadır. Enerji tasarrufu sağlayan klimalar genellikle pahalıdır. Ancak bu klimaların sağladığı enerji tasarrufu göz önünde bulundurulduğunda bu fiyat normaldir.

A, A+, A++, A+++ sınıflarına ayrılan klimalar, bu şekilde enerji tasarrufuna göre ayrılmıştır. İnverter adı altında geçen enerji tasarrufu yüksek klimalar şu dönemde en çok tercih edilen klima modelleridir.

Klimanın kullanım özellikleri nasıl olmalıdır?

Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte klimaların birden fazla özellikli modelleri piyasaya çıkmıştır. Klima alırken teknolojik olarak özellikleri de göz önünde bulundurularak klima seçimi yapılmalıdır.

Günümüzdeki çoğu klimada Wi fi özelliği bulunmaktadır. Bu özellik sayesinde artık klimalar uzaktan kontrol edilebilmektedir. Bu sayede klima sahipleri dışarıda olmalarına rağmen, tek tuş ile uygulamadan klimalarını çalıştırarak evlerine geldiklerinde serinlikle karşılaşabilecekler.

Klimanın rengi ve boyu nasıl olmalıdır?

Duvarda durması açısından klimaların rengi ve boyutu da göz zevki için önemlidir. Evlerine uygun dekoratif klima almak isteyenler bu seçimlerini ona göre yapmalıdır. Günümüzde birçok klima markasında birden fazla renk ve boyutta klima bulunmaktadır. Klima almayı düşünen kişiler, klimayı koyacakları odaya uyması için istedikleri renkte ve boyutta seçebilme hakkına sahiplerdir. Bu sayede kolayca seçim yapabilecek kişiler evlerine uygun klimayı seçebilirler.

Her renkte üretilen yeni klimalar görsel olarak da eski tip klimalara göre daha güzel durmaktadır. Bu dönemde evine uygun renk ve boyutta klima almak isteyenler, istedikleri renkteki klimaya kolayca ulaşabilmektedir. Ancak klima alırken en çok dikkat edilmesi gereken konu BTU değeridir.



Son Güncelleme: 27.08.2020 21:48
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