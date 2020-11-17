KKTC’nin yerli otomobili Günsel Türkiye'de de boy gösterecek!

Resmi lansmanı 20 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilen Kıbrıs’ın otomobili olacak olan Günsel markası Türkiye’ye de adım atıyor. Ülkemizde de faaliyetlerini gerçekleştirecek olan Günsel’in Günsel B9 modeliyle KKTC dışında ilk defa bir ülkede etkinlik gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Diğer yandan Günsel J9 modeli de Türkiye’de yer alacak modeller arasında yer alıyor.
100 kilometre hıza yalnızca 8 saniye içinde çıkabilen elektrikli otomobilin batarya kapasitesi ise 350 kilometre olarak ifade ediliyor.
Son Güncelleme: 17.11.2020 22:26