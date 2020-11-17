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KKTC’nin yerli otomobili Günsel Türkiye'de de boy gösterecek!

2020 senesinin ilk aylarında KKTC kapsamında lansmanı gerçekleştirilen Günsel elektrikli araçların Türkiye'de boy göstereceği ifade edildi. Araçların 2021 senesinin sonuna doğru Türkiye'de seri üretime geçmesi bekleniyor...

17 Kasım 2020 Salı 22:26
KKTC’nin yerli otomobili Günsel Türkiye'de de boy gösterecek!
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Resmi lansmanı 20 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilen Kıbrıs’ın otomobili olacak olan Günsel markası Türkiye’ye de adım atıyor. Ülkemizde de faaliyetlerini gerçekleştirecek olan Günsel’in Günsel B9 modeliyle KKTC dışında ilk defa bir ülkede etkinlik gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Diğer yandan Günsel J9 modeli de Türkiye’de yer alacak modeller arasında yer alıyor.


Elektrikli otomobillerin tasarımları gören herkes tarafından beğeni topluyor. MÜSİAD Expo 2020 etkinliği kapsamında tanıtımı gerçekleştirilecek olan araçların 2021 senesinin sonlarına doğru ülkemizde seri üretime geçeceği öne sürülüyor. Farklı ülkelerden 800 tedarikçi ile anlaşma yapan firma Türkiye’de de satışlarını gerçekleştirecek.

100 kilometre hıza yalnızca 8 saniye içinde çıkabilen elektrikli otomobilin batarya kapasitesi ise 350 kilometre olarak ifade ediliyor.



Son Güncelleme: 17.11.2020 22:26
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Anahtar Kelimeler:
KKTCGünselTürkiyeElektrikli Otomobil
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