Kısıtlamada kavga edince 34 bin 980 lira cezayı yediler

Türkiye'de yaklaşık 80 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması devame ederken , kısıtlama ihlali ve buna bağlı olarak idari para cezası haberleri gelmeye devam ediyor.

11 kişiye yaklaşık 35 bin lira ceza kesildi

Gelen bilgilere göre Gümüşhane Kürtün'e bağlı bir köyde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulamada olan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek kavga eden 11 kişiye yaklaşık 35 bin lira idari para cezası kesildi.

İlçeye bağlı bir köyde ikamet eden ve önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen iki aile fertleri arasında eskiye dayalı husumet sebebiyle tartışma çıktı.Bireyler arasında ki tartışma uzayınca arbede çıktı ve iki aile fertleri birbirlerini arbede de darp etti.

Ailelerin şikayetleri üzerine kavganın olduğu bölgeye çok sayıda jandarma ekipleri sevk edildi. Olaya el atan ekipler ilk olarak kavgaya karışan ve izin belgesi olmadığı için sokağa çıkan iki aileden toplam 11 kişiye kısıtlama ihlalinden idari para cezası kesti.

Kavgaya karışan 11 kişiye kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda yaklaşık olarak 35 bin lira idari para cezası kesildi.