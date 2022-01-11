Kişisel Instagram blog hesabı nasıl yapılır ?

Son zamanlarda aktif kullanıcıların hızla arttığı bir platform haline dönüşen Instagram insanların vazgeçilmezi haline geldi. Yediden yetmişe birçok kullanıcının kullandığı sosyal medya platformu olan Instagram’ı bu kadar özel yapan ise kişilere kendi profillerini yaratabilme imkânı sunması.
Doğru ve kendini geliştiren bir kişisel Instagram blog hesabında kullanıcılar, hedef kitleye rahatlıkla ulaşarak farklı kesimlere hitap edebilirler. Peki, kişisel blog hesabının incelikleri nedir, nasıl olmalıdır?
Öncelikle kişisel blog hesabı açmak isteyen kullanıcılar kişisel bloğun içeriğinin ne olacağına karar vermeli ve kendisini en doğru şekilde yansıtmanın yollarını aramalıdır. Yanlış atılan bir adım Instagram bloğunun doğru kişilere ulaşmasına ve yanlış etki uyandırmasına neden olabilir.
Instagram kişisel blog hesabı nasıl olmalı?
- Istagram kişisel blog hesabı oluşturmanın ilk adımı sizi yansıtan bir tasarım bulmak. Günümüzde daha minimalist, sade ve anlaşılır hesaplar hızlı şekilde yükselebiliyor.
- Instagram kişisel bloğunuzda paylaşacağınız yazılar herkese hitap edecek ve kolay anlaşılacak şekilde olmalı.
- Kişisel blog hesabınızda yer verdiğiniz konular hakkında açıklama yaparken kullanılan dil önemlidir. Bu yüzden düzgün bir dil kullanılması etkileşiminizi ve anlaşılırlığınızı arttıracaktır.
- Paylaşılacak konu hakkında ilk önce gerekli bilgiler verilmeli daha sonra kullanıcı kendi düşüncelerini paylaşmalıdır.
- Paylaştığınız her bilginin içeriğinin güncel olması önemli. Bu sayede sürekli gündemde kalabilir ve kişisel Instagram blog hesabınızın öne çıkmasını sağlayabilirsiniz.
- Kendinizi tanıtan bir iletişim sayfası mutlaka olmalı. Bu gerekli işbirlikleri ve projeler için kişilerin sizinle daha kolay iletişime geçmesini sağlayacaktır.
- Kurmuş olduğunuz Instagram blog hesabı üzerinden okuyucu ile sürekli etkileşim halinde olmak önemli. Sizi takip edenlerle mutlaka iletişim halinde kalmalı ve paylaşımlarınıza gelen yorumları dikkatle takip etmelisiniz.
- Kişisel Instagram blog hesabı oluşturmanın en önemli noktası ise duygularınızı düşüncelerinizi en ideal şekilse gösteren paylaşımlarda bulunmaktır. Okuyucularınızla samimi ve içten bir iletişim kurmak önemlidir.
Instagram kişisel blog nasıl yapılır?
- İlk önce Instagram hesabınıza girerek profil bölümünde yer alan üç noktaya tıklayın.
- Instagram ayarlar sekmesinde bulunan hesap bölümüne giriş yapın.
- Hesap bölümünde profesyonel hesaba geçiş yapın seçeneğine tıklayın.
- Hesabınızı kişisel blog ya da tanınmış kişi hesabına dönüştürmek için içerik üreticisi seçeneğini seçiniz.
- Bu adımda size hangi kategoride bir kişisel blog hesabı açmak isteyeceğiniz sorulacaktır. Hangi kategoride yer alacaksınız size uygun olanı seçmelisiniz.
- Sizden Facebook ile bağlantı kurmak isteyip istemeyeceğiniz sorulacak. Eğer Facebook ile bağlatılı bir kişisel blog hesabı istemiyorsanız geç diyebilirsiniz.
- Seçtiğiniz kategori ve iletişim bilgileri doğru girildikten sonra hesabınızın herkese açık olabilmesi için herkese açık seçeneğini işaretlemelisiniz.
- Son olarak bitti seçeneğine tıkladıktan sonra artı kişisel Instagram blog hesabınız aktif olmuş olacaktır.