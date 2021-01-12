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Kiosk nedir, ne anlama geliyor? Nüfus Müdürlüklerinde kullanılan Kiosk hakkında bilgiler

Birçok kişinin özellikle Nüfus Müdürlüklerinde karşılaştıkları Kiosk cihazının ne olduğunu ve Nüfus Müdürlüklerinde Kiosk kullanımı ile bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz.

12 Ocak 2021 Salı 00:07
Kiosk nedir, ne anlama geliyor? Nüfus Müdürlüklerinde kullanılan Kiosk hakkında bilgiler
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Bugünlerde ismini sıkça duymaya başladığımız Kiosk, yeni kimlik kartı için işlem yapan kişilerin merak konusu oldu. Türkiye de yeni kimlik kartı çıkarma işlemlerinde kullanılan Kiosk, dokunmatik ekran ve klavyeden oluşuyor. Bu cihazlar sayesinde sıra beklemeden de işlemleri tamamlayabiliyoruz.

Kiosk nedir?

Kiosk, Türkiye çok fazlaca kullanılan cihazlardandır. Kioskların asıl kullanılma amacı çalışanların üzerindeki iş yükünü hafifletmektir. Bankalarda bulunan sıra matikler birer kiosk cihazıdır. Kiosk birçok kişinin yaşantısını kolaylaştırıyor ve zamandan tasarruf sağlıyor. Kiosk kullanılan bazı sektörler şöyle;

-Devlet kurumlarında

-Bankalarda

-Hizmet sektöründe

-Oyun sektöründe

-Belediyelerde

Kiosk ne demek?

Kiosk kelime anlamı olarak dilimizde köşk demektir. Kelime anlamını karşılayan bu cihaz pek çok alanda hizmet verebiliyor.

Kiosk genel özellikleri nelerdir?

Kiosklar genelde bilgisayar, monitör, klavye ve ek donanımdan oluşmaktadır. Ek donanımlar, Kioskun kullanımını kolaylaştıran ek aparatlar anlamıda taşımaktadır. Önek olarak bir kiosk dokunmatik ekrana sahip iken, ek olarak klavye ekleyerek daha hızlı bir kullanım özelliği verilebilir. Kiosk cihazına bütün olarak bakıldığın aslında sadece bir bilgisayardır.

Durum böyleyken birde Kiosk yazılımları olaya dahil olmaktadır. Kiosk yazılımları, cihazın genel kullanım amacı göz önüne alınarak üretilmekte. Sektöre göre değişen tam olarak kullanım tipine hizmet etmekte. Yeni kimlik kartı başvurusunda kullanılan Kiosk cihazları  başvuru sistemine dayalıdır. Randevusu sisteme işlenen bir vatandaş Nüfus Müdürlüğüne giderek Kiosk üzerinden randevusunu onaylar ve hangi masa üzerinden işlem yapacağına dair kağıt alır.

Yeni kimlik kartı başvurusunda Kiosk nedir?

Ülkemizdeki bütün Nüfus Müdürlüklerinde olan Kiosk cihazları yardımı ile yeni çipli kimlik kartlarını yönetebiliyoruz. Kiosk cihazına kimlik kartımızı takarak bütün işlemleri cihazdan gerçekleştirebiliriz. mümkün. Özellikle yeni kimlik kartı alır iken size iletilen zarftaki şifreyi, bu kiosk cihazlarından değiştirebilirsiniz.

Böylelikle Nüfus Müdürlüklerine giderek sıra beklemek yerine, bu cihazları aynı bir ATM kullanır gibi yönetebilirsiniz. Kimliğinizi aldıktan sonra verilen şifreyi değiştirmek için Kiosk cihazına takarak anında değiştirebiliriz. Değişiklikler NVU intenet sitesinden yapıldığı için sistemlere hemen yansıyor. Ayrıca bütün şehirlerdeki nüfus müdürlüklerinde olan Kiosklardan değişim yapılabiliyor ve nüfusa kayıtlı olduğunuz yere bağlı kalmıyorsunuz.

Nüfus müdürlüklerindeki Kiosk nasıl kullanılır?

Bu cihazın kullanması gayet kolaydır. Dokunmatik ekranı olduğu için tuşlamaları yapmak için ek bir de klavyesi vardır. Cihazı kullanmak için yeni kimlik kartınızın yanınızda olması gerekir. Kimlik kartınız yanınızda olmadan bu cihazdan yapabileceğiniz tek işlem yeni randevu alma ve mevcuttaki bir randevuyu sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

Kiosk kullanırken nelere dikkat edilmeli?

Bu cihazların aslı aynen ATM’lerde olduğu gibi bilgisayarlar ve işletim sistemidir. Her şeyde olduğu gibi bu cihazı da kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var bunlar şöyle;

-Kimlik bilgilerini hiç kimse ile paylaşmayın

-Yeni kimlik kartınızın şifresini hiç kimse ile paylaşmayın

-Şifre değişikliklerinde yalnızca görevli memurlardan yardım isteyin

-Şifre değişikliği yapar iken işlemi kimsenin görmemesine dikkat edin

-Kiosk ile yapılan işlemlerin tüm sorumluluğu tamamen kişiye aittir.

Aynı zamanda Kiosklar ek bilgilerde isteyebilmekte. Sisteme taranmayan eksik olan veriler var ise bunların taranması için sizi bir masaya yönlendirebilmekte. Ek olarak parmak izi gibi bilgileride sorgulayabilirsiniz.



Son Güncelleme: 12.01.2021 00:07
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Anahtar Kelimeler:
KioskNüfus Müdürlükleri
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