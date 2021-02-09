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Kim Kardashian: Hollywood oyununun şirketi Glu 2,4 milyar dolara satılıyor

Her geçen gün kendisini büyütmeye devam eden Electronic Arts şirketi bu sefer de Glu’yu satın alıyor. Kim Kardashian: Hollywood oyununun sahibi olan Glu, EA’ye tam olarak 2,4 milyar dolara satıldı.

09 Şubat 2021 Salı 17:47
Kim Kardashian: Hollywood oyununun şirketi Glu 2,4 milyar dolara satılıyor
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Günümüzün en büyük oyun şirketlerinden biri olan EA her geçen gün farklı projelerle birlikte kendisini büyütmeye devam ediyor. EA, Glu’yu 2,4 milyar dolara satın alıyor. Kim Kardashian: Hollywood oyunu ile ünlü olan Glu artık EA için çalışacak. Kim Kardashian oyunu içerisinde gerçek para ile alınabilen kozmetik satışlarıyla birlikte zenginleşen Glu şirketi artık EA ile birlikte yeni oyun projelerinde yer alacak.

 

Mobil oyun stüdyosu olan Glu’yu satın alarak EA mobil oyun sektörüne atılmaya çalışıyor olabilir. Gerçekleştirilen sözleşmenin 2021 Haziran ayı civarlarında tamamlanacağı düşünülüyor. EA belli ki mobil oyun sektöründe de ilerleyerek kendisini iyice büyütmeyi planlıyor



Son Güncelleme: 09.02.2021 17:47
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Anahtar Kelimeler:
GluEAElectronic ArtsKim Kardashian: Hollywood
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