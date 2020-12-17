Apple markası ile hayatımıza giren ve teknolojik açıdan inanılmaz bir ürün olan Airpod’lar, tüm Apple ürünleri ile senkronize olmasıyla günlük yaşantımızı kolaylaştırmaktadır. Ancak bu kablosuz kulaklıkların kaybolması ya da çalınması durumunda kullanıcıları zor bir sürecin beklediğini de hatırlatmak gerekir.

Kaybolan Airpods nasıl bulunur?

Airpods’unuzun çalınması durumunda hırsız, Apple ürünlerini kullanarak ürünü kolaylıkla sıfırlayabilir. Bu nedenle kaybolan ya da çalışan Airpod’ların Wi-Fi bağlantısı olmadığı için bu şekilde bulunmasının imkanı yoktur. Ancak yine de denenebilecek birkaç yöntem bulunmaktadır.

Airpod’unuzu bulmak için ilk olarak iCloud yöntemini kullanabilirsiniz. iCloud hesabınıza giriş yaptıktan sonra şu adımları izleyin:

Bul butonuna tıklayarak, uygulamayı başlatın,

iPhone’umu Bul özelliği ile arama sürecini başlatırken, tüm aygıtlar sekmesine tıklayarak Airpods’u seçin,

Aramanın başarılı olması durumunda Airpod’unuzun nerede olduğunu haritada görebileceksiniz. Eğer ürün çevrimiçi ise yeşil bir nokta olarak görünecektir.

Airpod’unuzun yer aldığı haritada gösterilen yeşil noktaya tıklayarak, açılan pencerede ‘’I’’ düğmesine tıklayın,

Ses Çal’a tıklayarak Airpod’larınızdan yüksek bir ses duyacaksınız.