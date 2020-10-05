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Katlanabilir telefonların mucidi Oppo’dan yeni menteşe pantenti!

Katlanabilir telefonlar dendiği zaman akla ilk gelen markalardan biri olan Oppo, bu alanda yeni patentler almaya devam ediyor. Oppo son olarak üzerinde çalıştığı menteşe yapısının patentini alarak geleceğe dair ipuçlarını bize sundu…

05 Ekim 2020 Pazartesi 22:00
Katlanabilir telefonların mucidi Oppo’dan yeni menteşe pantenti!
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Katlanabilir telefonlar dendiğinde akla ilk gelen markalardan biri olan Oppo, bu alandaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Piyasaya sürülen katlanabilir akıllı telefonlardan en önemlilerini ortaya koyan Oppo son olarak aldığı yeni patent ile geleceğe dair ipuçlarını bizlere vermiş oldu.

İki senedir katlanabilir telefonlar üzerine çalışan Oppo son olarak bu tür cihazlar için menteşe yapısının patentini aldı.


Katlanabilir Telefonlarda Menteşe Yapısı

İçinde bulunduğumuz dönemde fiyatlarından ötürü çok tercih edilmeyen katlanabilir telefonların ilerleyen dönemde daha çok tercih edileceği düşünüldüğü için firmalar bu alandaki çalışmalarını devam ettiriyorlar. Son olarak menteşe yapısı patentini alan Oppo’nun müşterileri için farklı bir tasarım sunacağı da tahmin edilenler arasında yer alıyor.

Son olarak Guangdong Oppo Mobile Telecommunications tarafından WIPO‘ya (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) bildirilen menteşe yapısı patentinin onaylandığı ifade edildi. Başvurusu 3 Eylül’de gerçekleştirilen patentin onayı bugün ancak alınabildi.

LetsGoDigital tarafından alınan bu yeni patent ardından Oppo’nun yeni modeli için neredeyse sona geldiği ve piyasaları yeni model ile sallamaya hazırlandığı öne sürülüyor. Bu patent ile birlikte yeni model telefonun menteşelerinin diğer modellere göre daha geniş olacağı ve böylece cihazların daha dayanıklı olacakları belirtiliyor. Aynı zamanda bu menteşelerle birlikte telefonların ekranları 30,60,90 ve 180 derece döndürülerek kullanılabilecek, böylece telefonlar daha işlevsel olacaklar.



Son Güncelleme: 05.10.2020 22:00
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Anahtar Kelimeler:
OppoAkıllı TelefonMenteşe
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