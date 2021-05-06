Kaspersky, Dünya Şifre Günü'nde Doğru şifre nasıl olmalı? sorusunu yayıtladı

Kaspersky’nin açıklamasına göre, Mayıs ayının ilk Perşembe gününde kutlanan Dünya Şifre Günü’nde amaç, iyi şifre yönetiminin öneminin hatırlanmasıdır. Ayrıca, çevrim içi oturum açma bilgilerini yönetebilmek adına her şeyin yapıldığından emin olmak için de bir fırsat ortaya çıkıyor.

Siber suçluların şifreler aracılığı ile bütün verilere erişebilme ihtimalleri fazlasıyla endişe verici bir durum olarak görülmekte. Şifreler yalnızca alışveriş yapma, öğrenmek, çevrim içi ortamda sosyalleşme ve buluşmaya imkan sağlamak ile kalmıyor, aynı zamanda bireyleri de koruyor. Kişisel veri güvenliği konusu, salgın nedeni ile pek çok kullanıcının zamanının çoğunu evde geçiriyor olması ve cihazlarını daha çok kullanıyor olmasından dolayı çok daha önemli bir hal aldı. DoubleVerify araştırmasının verilerine göre, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgının başlangıç tarihinden bu zamana kadar çevrim içi içerik tüketimi için harcanan günlük süre, ortalama 3 saat 17 dakikadan, 6 saat 59 dakikaya yükselerek dünya çapında iki katına çıktı.

Kaspersky’nin kısa zaman öncesinde gerçekleştirdiği “Tüketicinin iştahı eyleme karşı: Artan dijital bağımlılığın ortasında veri gizliliğinin durumu” başlıklı anket verileri doğrultusunda, katılımcılar içinden %31’i cihazlarında bir tür virüs bulaşma ya da izinsiz giriş sorunu ile karşılaşırken, bu kullanıcıların yarısından fazlası yani %53’ü enfeksiyon ya da izinsiz girişten kaynaklanan mali kayıp durumu ile karşı karşıya kaldı.

Aynı zamanda bir başka yaygın endişe, çevrim içi dünyaların güvenliği ile alakalı olarak ortaya çıkmakta. Çevrim içi kullanıcılar içinden %28’i hesaplarında saldırı girişimi sorunu ile karşılaştılar ve bu kullanıcıların büyük bir bölümü, yani %41’i sosyal medya hesaplarının hedef alındığını belirtti. Benzer bir oran %37 ile e-posta hesaplarını hedef alırken, %31’i kripto para cüzdanlarını hedef olarak seçti.

2020 senesi süresince ve salgın döneminde daha çok kullanıcı, siber hijyen kurallarına uymaya, şifrelerinin gücü ile cihazlarının güvenlik seviyesini izlemeye çalışıyor. Anket verileri doğrultusunda, katılımcıların %89’u daha yaygın fakat etkili kişisel BT güvenlik eylemlerinden kimisini benimseyip gizliliklerini koruyabilmek, kişisel bilgilerini güvende tutabilmek adına uygulamaya koymakta. Benzer olarak, kullanıcıların %37’si dosyalarını kilitlemek adına şifreleme kullanıp verilerinin başka ellere geçmesini engelliyor.

“Şifreleriniz en az 15 karakter olmalı”

Kaspersky, kullanıcıların parolalarını daha güçlü ve daha güvenli hale getirmelerine yardım edebilmek için şu önerilerde bulunuyor:

"Şifreleriniz en az 15 karakter olmalı. Şifreniz ne kadar uzun olursa o kadar iyi. Tahmin edilebilir şifreler yaratmayın. Doğum tarihiniz, doğum yeriniz, partnerinizin adı gibi kişisel bilgilerin sosyal medya hesaplarınızda bulunma ihtimali vardır. Büyük harfler de olmak üzere, harfleri, numaraları ve sembolleri birlikte kullanın. Parolaları küçük değişiklikler yaparak kullanmayın. Bütün hesaplarınızı riske atmamak için her hesap için farklı bir parola kullanın. Parolanızın ele geçirildiğini düşünüyorsanız hemen değiştirin."