'Karanlık madde' ile ilgili yeni harita

Karanlık Enerji Uluslararası Araştırma Grubu’nun Dark Energy Survey) bilim adamları, evrenin genişlemesinin dinamiklerini incelediler ve tüm evrenin% 80'ini kapsadığına inanılan tarihteki en büyük karanlık madde haritasını yarattılar.

Harita, Şili And Dağları'ndaki Cerro Tolloro Amerikan Gözlemevi'nde 570 megapiksel sağlayan Victor Blanco teleskopu tarafından çekilen görüntüler kullanılarak yapıldı.

Araştırmacılar, 100 milyondan fazla galaksiyi analiz eden ve bu galaksilerden gelen ışığın kırılmasını hesaplayan haritalar yapmak için yerçekimsel mercekleme adı verilen bir teknik kullandılar.Görüntü, karanlık maddenin dokusunu, içindeki galaksileri ve aralarındaki boşluğu gösteriyor.

Einstein’ın teorisiyle çeliştiği aktarıldı

Araştırmacılar, görüntünün Albert Einstein'ın genel görelilik teorisiyle çeliştiğini ve karanlık maddenin aslında daha pürüzsüz ve daha dağınık olduğunu açıkladılar. Karanlık madde, galaksileri bir arada tutan "görünmez ağ" olarak tanımlanmaktadır. Bilim insanları, karanlık madde kümelerinin zaman içinde nasıl değiştiğini izleyerek evrenin genişlemesini sağlayan karanlık enerjinin gizemini ortaya çıkarmaya çalışmaktadır..Evrenin %68'ini karanlık enerjiden, % 27'sinin karanlık maddeden ve % 5'inin de insanoğlunun bildiği maddelerden oluştuğu düşünülmektedir. Karanlık maddenin ilk haritası aynı araştırma grubu tarafından 2015 senesinde hazırlanmıştı.