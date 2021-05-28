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'Karanlık madde' ile ilgili yeni harita

Uluslararası alanda çalışan bilim insanları güney yarımküre gökyüzünün dörtte birini kapsayan, bu zamana kadar ki en büyük karanlık madde haritasını ortaya çıkardı. Karanlık maddeyle ilgili yeni bulgular ortaya çıktı. Karanlık maddenin ortaya çıkarılan yeni haritası nasıl? Bu haberimizde Karanlık maddeyle ilgili yeni gelişmeleri sizler için derledik. İşte Karanlık madde ile ilgili yeni harita detayları...

28 Mayıs 2021 Cuma 21:23
'Karanlık madde' ile ilgili yeni harita
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Karanlık Enerji Uluslararası Araştırma Grubu’nun Dark Energy Survey) bilim adamları, evrenin genişlemesinin dinamiklerini incelediler ve tüm evrenin% 80'ini kapsadığına inanılan tarihteki en büyük karanlık madde haritasını yarattılar.

Harita, Şili And Dağları'ndaki Cerro Tolloro Amerikan Gözlemevi'nde 570 megapiksel sağlayan Victor Blanco teleskopu tarafından çekilen görüntüler kullanılarak yapıldı.

Araştırmacılar, 100 milyondan fazla galaksiyi analiz eden ve bu galaksilerden gelen ışığın kırılmasını hesaplayan haritalar yapmak için yerçekimsel mercekleme adı verilen bir teknik kullandılar.Görüntü, karanlık maddenin dokusunu, içindeki galaksileri ve aralarındaki boşluğu gösteriyor.

Einstein’ın teorisiyle çeliştiği aktarıldı

Araştırmacılar, görüntünün Albert Einstein'ın genel görelilik teorisiyle çeliştiğini ve karanlık maddenin aslında daha pürüzsüz ve daha dağınık olduğunu açıkladılar. Karanlık madde, galaksileri bir arada tutan "görünmez ağ" olarak tanımlanmaktadır. Bilim insanları, karanlık madde kümelerinin zaman içinde nasıl değiştiğini izleyerek evrenin genişlemesini sağlayan karanlık enerjinin gizemini ortaya çıkarmaya çalışmaktadır..Evrenin %68'ini karanlık enerjiden, % 27'sinin karanlık maddeden ve % 5'inin de insanoğlunun bildiği maddelerden oluştuğu düşünülmektedir. Karanlık maddenin ilk haritası aynı araştırma grubu tarafından 2015 senesinde hazırlanmıştı.


Son Güncelleme: 28.05.2021 21:23
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Anahtar Kelimeler:
Karanlık MaddeKaranlık Madde Yeni Harita
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