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Kapatılan Twitter hesabından silinmiş tweetler nasıl görülür?

Twitter kapatılan hesapta silinen tweetleri görmek için neler yapmamız gerekmektedir? Silinmiş tweetleri görmek için bazı yöntemler vardır. Bu yöntemler nelerdir? Yapılması gereken adımlar nelerdir?

09 Mart 2021 Salı 23:08
Kapatılan Twitter hesabından silinmiş tweetler nasıl görülür?
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Kapatılan Twitter’dan silinmiş tweetleri görme 

Silinen tweetleri görüntülemenin bir yolunu arayanların önce kendilerinin mi yoksa başkalarının silinmiş tweet'lerini mi görüntülemesi gerektiğini ayırt etmeleri gerekmektedir. Kendi hesaplarına erişimi olan kullanıcılar için ayrı bir veri indirme ve talep etme seçeneği olduğunu belirtelim.

Başkalarının silinmiş tweet’lerini görüntülemek isteyen kişiler başka platformda paylaşılmış ise Google ön belleğinde yer alıyorsa kontrol edebilirsiniz. Başka bir yöntemi uygulamak isteyenler mahkeme kararı almaları gerekmektedir. 

Verilerin indirilmesi sırayla şöyledir:

*Twitter.com/search-advanced

*Sizden istenilen bilgileri giriniz

*Dil, kullanıcı adının ve filtreleme alanın yapılması gerekmektedir.

*Hangi tarih aralığı gerekmekte ise seçilmesi gerekir ve sonra arama başlatılır.

Talep göndermek isteyenler help.twitter.com/forms/privacy bağlantısı önerilmektedir.

Arşiv indirilmesi için:

-PC üzerinden hesap açınız

-Sol alanda ‘daha fazla’ tıklayınız.

- ‘Ayarlar gizlilik’ yazısından ‘hesabın’ buradaki bölümden indiriniz.

Çoğunlukla yasal talebin olması gerekmektedir. Farklı bir amaç doğrultusunda izinsiz belgeler geçersiz sayılmaktadır.



Son Güncelleme: 09.03.2021 23:08
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Anahtar Kelimeler:
TwitterTweetHesapSilinmiş
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