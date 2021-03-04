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Kanada'da Huawei'nin Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'nun ABD'ye iadesi için duruşmalar başladı

1 Aralık 2018 yılında Kanada'da tutuklanan Huawei'nin Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'nun Amerika Birleşik Devletleri'ne iadesi için duruşmalar başladı.

04 Mart 2021 Perşembe 13:18
Kanada'da Huawei'nin Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'nun ABD'ye iadesi için duruşmalar başladı
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2018 yılında Çin'in teknoloji firması Huawei’nin sahibi Rın Cıngfey’ın kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü Mıng Vancou, Amerika Birleşik Devletleri’nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Kanada’da tutuklanan Mıng’ın karıştığı olaylar nedeniyle ülkede suç oluşturduğuna karar verilmiş ve Amerika Birleşik Devletleri’ne iade edilerek yargılanması için önemli bir adım atılmıştı.

Haftalarca sürmesi beklenen duruşmalar üç gün sürdü ve kefalet duruşması sonrasında davaya bakan hakim, Mıng’ın Amerika Birleşik Devletleri’nden resmi iadesi için talep gelmesini beklerken 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı tahliye edilmesine hükmetmişti.

Çin de iki Kanadalıyı tutuklamıştı

Mıng’ın Kanada’da tutuklanması sonrasında Çin, misilleme yaparak Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ve iş adamı Michael Spavor’u Çin’in ulusal güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle tutuklamıştı. Aynı zamanda Çin, uyuşturucu kaçakçılığı davası nedeniyle 2016 yılında başka bir Kanadalı kişiyi yeniden yargılamış ve aynı günlerde idam cezası vermişti.



Son Güncelleme: 04.03.2021 13:18
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Anahtar Kelimeler:
HuaweiMıng VancouKanada
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