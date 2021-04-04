KADES nedir? KADES nasıl indirilir? IOS VE ANDROİD uygulama indirme adresleri

KADES uygulaması Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanmış bir uygulamadır. Aile içi ve kadına şiddet olaylarının anında bildirilmesi için tasarlanmıştır. Acil durumlarda tek tıkla 112, 115, 156 Acil Çağrı Merkezlerine bildirim gönderilir.

İçişleri Bakanlığı’nın girişim çalışmalarıyla projeye başlanmıştır. Uygulamada amaç kadın ve çocukların şiddet, taciz gibi eylemlerden korunmasıdır. Şiddet gören kadınlar hızlı bir şekilde tek tuşla yardım talebinde bulunabilirler. Android ve İOS uyumlu bir uygulamadır. Tıklandığı zaman Acil Çağrı Merkezlerine konum bilgisi ulaşır. Olay yerine en yakın ekip gönderilir.

Uygulamayı bugüne kadar 24.584 kişi indirmiştir. Şimdiye kadar 31 kadın ihbarda bulunmuş ve destek almıştır. Uygulama ile ihbar alan ekiplerin olaya müdahale süresi ortalama 5 dakikadır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AÇSHB ile Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri ve emniyet ile iletişim kurulması için polis memurlarının olduğunu belirtti. 19 Nisan 2016 tarihinde elektronik kelepçe uygulaması için protokol imzalandı. Bu uygulama pilot illerde devam etmektedir. Soylu’nun açıklamalarına göre, ŞÖNİM’e 4 ay içinde 51.361 kadın başvurmuştur. 27.400 şiddet mağduru kadın için koruyucu tedbir uygulanmıştır. Şiddet uygulayan 37.147 erkek hakkında önleyici tedbirler alınmıştır. Aile Bakanlığı’na bağlı kadın evlerinde konaklayan kadın ve çocukları için 5.517 barınma yeri tedbir kararı alınmıştır.

Uygulamayı indirmek

Google Play ve APP Store’dan indirilebilir.