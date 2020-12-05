Japon uzay aracı altı milyar kilometrelik yolculuktan topladığı örnekleri indirmeye hazırlanıyor

Japonya’nın Güneş sistemi oluşumunu incelemek için altı yıl önce Ryugu göktaşına gönderdiği Hayabusa-2 uzay aracı, altı milyar kilometrelik yolculuktan sonra topladığı önekleri Pazar günü Dünya’ya getirecek.
Ryugu’ya kısa süre önce iniş yapmıştı
İnsansız uzay aracı, Şubat’ta 4,6 milyar yıl önce oluştuğu öngörülen Ryugu’ya kısa süreli iniş yapmıştı. İniş esnasında aracın görevdeşine bağlı önek toplama cihazından göktaşından toz kaldırabilmek için yüzeye 300 metre hızı tantaldan yapılan 5 gram mermi fırlatıldı.
Son Güncelleme: 05.12.2020 18:29