Japon uzay aracı altı milyar kilometrelik yolculuktan topladığı örnekleri indirmeye hazırlanıyor

Japonya’nın Güneş sistemi oluşumunu incelemek için altı yıl önce Ryugu göktaşına gönderdiği Hayabusa-2 uzay aracı, altı milyar kilometrelik yolculuktan sonra topladığı önekleri Pazar günü Dünya’ya getirecek.

Ryugu’ya kısa süre önce iniş yapmıştı

Hayabusa-2’nin önekleri taşıdığı kapsülü 220 bin kilometre yüksekten aşağıya bırakacak. Kapsülün Pazar sabahı Güney Avustralya’ya inmesi öngörülüyor. Her şeyin planlandığı gibi gitmesi halinde 40 santimetre çapındaki kapsül, inişe 10 kilometre kala paraşüt açacak ve indikten sonra konumu bildirebilmek için sinyal gönderecek.

İnsansız uzay aracı, Şubat’ta 4,6 milyar yıl önce oluştuğu öngörülen Ryugu’ya kısa süreli iniş yapmıştı. İniş esnasında aracın görevdeşine bağlı önek toplama cihazından göktaşından toz kaldırabilmek için yüzeye 300 metre hızı tantaldan yapılan 5 gram mermi fırlatıldı.