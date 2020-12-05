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Japon uzay aracı altı milyar kilometrelik yolculuktan topladığı örnekleri indirmeye hazırlanıyor

6 yılda altı milyar kilometrelik yolculuktan sonra Hayabusa-2 uzay aracı, göktaşından topladığı örnekleri Dünya’ya getirecek, akabinde 10 yıl sürecek yeni bir uzay yolculuğuna çıkacak.

05 Aralık 2020 Cumartesi 18:29
Japon uzay aracı altı milyar kilometrelik yolculuktan topladığı örnekleri indirmeye hazırlanıyor
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Japonya’nın Güneş sistemi oluşumunu incelemek için altı yıl önce Ryugu göktaşına gönderdiği Hayabusa-2 uzay aracı, altı milyar kilometrelik yolculuktan sonra topladığı önekleri Pazar günü Dünya’ya getirecek.

Hayabusa-2’nin önekleri taşıdığı kapsülü 220 bin kilometre yüksekten aşağıya bırakacak. Kapsülün Pazar sabahı Güney Avustralya’ya inmesi öngörülüyor. Her şeyin planlandığı gibi gitmesi halinde 40 santimetre çapındaki kapsül, inişe 10 kilometre kala paraşüt açacak ve indikten sonra konumu bildirebilmek için sinyal gönderecek.

Ryugu’ya kısa süre önce iniş yapmıştı

İnsansız uzay aracı, Şubat’ta 4,6 milyar yıl önce oluştuğu öngörülen Ryugu’ya kısa süreli iniş yapmıştı. İniş esnasında aracın görevdeşine bağlı önek toplama cihazından göktaşından toz kaldırabilmek için yüzeye 300 metre hızı tantaldan yapılan 5 gram mermi fırlatıldı.



Son Güncelleme: 05.12.2020 18:29
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Anahtar Kelimeler:
JaponyaHayabusa
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