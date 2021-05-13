James Webb Uzay Teleskobu evrendeki ilk yıldızları inceleyecek

James Webb Uzay Teleskobu , Hubble Uzay Teleskobu’nun rakibi olarak görülmektedir.Uzaya fırlatılmadan önce tüm katlama testlerinin gerçekleştiği bildirildi.

NASA , JSWT’un aynalarının başarıyla komut edildiğini açıkladı. 6 buçuk metre genişliğinde olan altın renkli reflektörler, katlanarak rokete konulacak. Uzaya varınca bu reflektörler problemsiz olarak açılacak.

James Webb Uzay teleskobu

Testin bir parçası olarak, teleskopun diğer katlanabilir bileşenleri (tenis kortu büyüklüğünde bir şemsiye dahil) açıldı. JWST, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) önderliğinde büyük bir konteynere yerleştirilecek ve bir gemi ile Fransız Guyanası'ndaki Avrupa Roket Fabrikasına taşınacak.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) projenin ana ortaklarından biri ve 31 Ekim'de kalkışı yapılacak fırlatma aracını sağlayacak. JWST, fırlatıldıktan yaklaşık 40 gün sonra ilk yıldızın fotoğrafını çektiğinde, tek bir yıldız yerine 18 yıldız görülecektir çünkü her ayna ayrı bir resim çekecektir.

JWST'de çalışmanın ilk yılında, dünya çapında 40'tan fazla ülkeden gökbilimcilere çalışma saatleri sağlandı. 10 milyar ABD Doları tutarındaki James Webb Uzay Teleskobu, Amerikan, Avrupa ve Kanada uzay ajanslarının ortak girişimidir.

31 Ekim tarihinde JWST ,roketle birlikte fırlatılacak. Fırlatma sonrası ilk yıldızların görüntüleri aktarılacaktır.