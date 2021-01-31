İYS nedir, nasıl kullanılır? leti Yönetim Sistemi sayesinde istenmeyen SMS, aramalar ve e-postalar son bulacak

Son yıllarda birçok kişinin şikayet ettiği istenmeyen aramalar artık son bulacak. Birçok kurum ve şirketten gün içerisinde bilgilendirme amaçlı aramalar veya mesajlar geliyor. Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen İletişim Yönetim Sistemi sayesinde artık 08 Ocak 2021 tarihinden itibaren bu aramalar yapılmayacak.

Tüketici ileti tercihlerini değiştirebilecek

İYS neden kullanılır?

Bakanlık tarafından getirilenuygulamasıyla birlikte ticari elektronik ileti onayları 8 Ocak 2021 ile 16 Şubat 2021 tarihine kadar e-Devlet sistemi üzerinden kontrol edilebilecek ve onaylanabilecek. Sistemle birlikte onayı olmayan iletiler vatandaşlara iletilmeyecek.

İYS uygulaması tüketicilerin onayının alınması ve kişilerin reddetme hakkının kullanılmasını sağlayan uygulama sistemidir. Uygulama sayesinde;

Bu uygulama hizmet sağlayıcıların çağrı merkezi üzerinden arama,

Ticari elektronik şikayetlerini iletebilmesine

e-Posta yoluyla ticari alıcıların ise onay ve ret hakkını kullanabilmesine,

SMS üzerinden gelen istenmeyen mesajları engellemesini sağlamaktadır.

Sisteme sesli arama veya e-posta gibi ticari elektronik ileti göndermek isteyen tüzel ve gerçek kişiler kayıt yaptırmak zorundadır. Öte yandan belirlenen sürelerde vatandaşlar ret hakkını kullanmazsa hizmet sağlayıcılarında aktarılan verileri onaylanmış olacak.