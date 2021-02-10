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İYS ne, nasıl kullanılır, ne işe yarıyor?

Ticaret Bakanlığı tarafından kullanıma sunulan İletim Yönetim Sistemi bütün vatandaşları yakından ilgilendiriyor. İYS ne, ne işe yarıyor, nasıl kullanılıyor? Cevaplar haberimizde.

10 Şubat 2021 Çarşamba 01:22
İYS ne, nasıl kullanılır, ne işe yarıyor?
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İletim Yönetim Sistemi (İYS) vatandaşlar için kullanıma açıldı. Ticaret Bakanlığı, SMS, E-Posta ve sesli arama gibi pek çok iletiden rahatsızlık duyan vatandaşlar için yeni bir uygulama hayata geçirdi. Bütün vatandaşların yararlanabileceği İYS nedir, nasıl kullanılıyor ve istenmeyen SMS, e-Posta ile sesli aramaların engellenmesi nasıl yapılıyor?

İYS nedir, ne işe yarıyor, nasıl kullanılıyor?

İletim Yönetim Sistemi, Ticari Elektronik İleti onayı alınması, reddetme hakkı kullanılması ile şikayet sürelerinin yönetilmesi imkanı tanıyan bir sistem. Söz konusu sistem, hizmet sağlayıcıların pazarlama iletişi amacı ile çağrı merkezinden arama, SMS, e-Posta yolu ile ticari elektronik ileti gönderimi için alıcılardan alınan onayları saklayarak yönetebilmesine, alıcıların da onay ve ret haklarını kullanabilmelerine, ticari elektronik şikayetleri iletebilmeleri ile yönetebilmelerine olanak sağlıyor.

Ticari Elektronik İleti kapsamında olan iletiler hangileri?

Telefon, çağrı merkezi, faks, otomatik arama makinesi, akıllı ses kaydeden sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmetleridir.

İYS’ye kayıt yaptırma zorunluluğu var mı?

Sesli arama, e-posta ya da SMS vb ticari elektronikle gönderimi yapmak isteği olan gerçek ya da tüzel kişiler İYS’ye kayıt yaptırmak zorundalar. Sadece sistem üstünde onalı bulunan alıcılara ticari elektronik ileti gönderimi olacak.



Son Güncelleme: 10.02.2021 01:22
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