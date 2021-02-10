İYS ne, nasıl kullanılır, ne işe yarıyor?

İletim Yönetim Sistemi (İYS) vatandaşlar için kullanıma açıldı. Ticaret Bakanlığı, SMS, E-Posta ve sesli arama gibi pek çok iletiden rahatsızlık duyan vatandaşlar için yeni bir uygulama hayata geçirdi. Bütün vatandaşların yararlanabileceği İYS nedir, nasıl kullanılıyor ve istenmeyen SMS, e-Posta ile sesli aramaların engellenmesi nasıl yapılıyor?
İYS nedir, ne işe yarıyor, nasıl kullanılıyor?
Ticari Elektronik İleti kapsamında olan iletiler hangileri?
Telefon, çağrı merkezi, faks, otomatik arama makinesi, akıllı ses kaydeden sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmetleridir.
İYS’ye kayıt yaptırma zorunluluğu var mı?
Sesli arama, e-posta ya da SMS vb ticari elektronikle gönderimi yapmak isteği olan gerçek ya da tüzel kişiler İYS’ye kayıt yaptırmak zorundalar. Sadece sistem üstünde onalı bulunan alıcılara ticari elektronik ileti gönderimi olacak.