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İYS İstenmeyen mesaj ve aramaları engelleme sistemi nedir,nasıl kullanılır? İYS kayıt ve mesaj engelleme

İleti Yönetim Sistemi ne işe yarar? İleti Yönetim Sistemine nasıl giriş yapılır? İleti Yönetim Sisteminde istenmeyen mesajlar nasıl engellenir? İleti Yönetim Sisteminde istenmeyen aramalar nasıl engellenir? İleti Yönetim Sistemine nasıl kayıt yapılır? Vatandaşlar yeni çıkan İleti Yönetim Sisteminden istenmeyen arama ve reklam SMS'lerinin nasıl engelleneceğini ve İYS'ye nasıl giriş yapabileceklerini araştırıyorlar.

10 Ocak 2021 Pazar 22:33
İYS İstenmeyen mesaj ve aramaları engelleme sistemi nedir,nasıl kullanılır? İYS kayıt ve mesaj engelleme
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İstenmeyen Arama Ve Mesajlar İleti Yönetim Sisteminden Nasıl Engellenir?

Vatandaşların şikayetlerinin başında SMS’ler ve yabancı numaraların aramaları geliyor. Kumar ve bahis siteleri gibi sitelerle beraber çeşitli kurum ve kuruluşların istenmeyen reklam mesajları, tanıtım bildirimleri gibi rahatsız edici bildirimler herkesin başını ağrıtıyor. Son dönemlerde insanların telefonlarına kadar ulaşabilen işletmeler istenmeyen çağrılar  yaparak reklam yapmaktadırlar. Bu durum için İYS Vatandaş adı verilen site ile bu tür rahatsız edici arama ve SMS’lerden artık mümkün.

İYS NE İşe Yarar? İYS Vatandaş Nedir?

İYS adı verilen site son günlerde popüler bir site haline geldi. Çağrı engellemenin yolu olan İYS, İleti Yönetim Sistemi‘nin kısaltılmışıdır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Ticaret Bakanlığı ortak yapımı olan İYS, istenmeyen mesajları ve çağrıları önleyebileceğiniz bir sistemdir.

İYS Vatandaş girişi yaparak; hizmet sağlayıcıların arama, mesaj ve e-posta gibi farklı tipte ileti izinlerini saklayıp yönetebilir, çağrılara izin verebilir veya izni kaldırabilirsiniz.

İYS’ye Nasıl Giriş Yapılır?

İleti Yönetim Sistemi’ne girş yaparak vatandaşlar istemedikleri mesaj ve çağrıları engelleyebilecekler. Bu siteye giriş yapabilmek için https://iys.org.tr/  adresine giderek vatandaş girişinden sisteme girilmesi gerekiyor.

İYS’ye kayıt yapmak isteyen kişiler için 2 farklı yol bulunuyor. Bunlardan biri e-Devlet, diğeri ise telefon yönetimi ile yapılması mümkün oluyor. e-Devlet üzerinden giriş yapabilmek için şifreye ihtiyaç duyulmaktadır. E-Devlet şifresi bulunmayan vatandaşlar telefon girişi yaparak numaralarını doğru bir şekilde yazmalarının ardından gelen doğrulama kodu ile sisteme giriş yapabilirler.

Telefon girişi yapıldıktan sonra ekrana gelen bildirimi okuyarak, Okudum Anladım kutusunu işaretleyerek, Kabul Ediyorum seçeneğine tıklamak gereklidir. Ardından doğrulama kodu göndermek için telefon numaranız istenecek. Doğrulama kodu geldiğinde ekrana girerek sisteme giriş yapılabilir.

 

Ardından karşınıza çıkan ekranda sizden bir kısa isim eklemenizi isteyecek. Kısa isminizi girebilirsiniz.

Ardından çıkan ekrandan izinleri yönet yazan yere tıklayınız.

Bunun ardından karşınıza gelecek olan ekranda mesaj gelmesini onayladığını ve reddetiğiniz uygulamaların listesi görünecektir.

Bu listeden onayını kaldırmak istediğiniz uygulama, yani artık size mesaj atmasını veya aramasını istemediğiniz yer varsa, onay yazan yere tıklayıp, RET şekline çevirmeniz yeterli.

 

Kaydet seçeneğine tıkladıktan sonra 3 gün içerisinde izin verdiğiniz veya reddettiğiniz uygulamalardan reklam çağrısı veya SMS almayacaksınız. 



Son Güncelleme: 10.01.2021 22:33
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