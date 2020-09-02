İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Acı Haber! Ünlü oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Son Dakika
Acı Haber! Ünlü oyuncu Haldun...
Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan önemli açıklama!
Son Dakika
Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili...
KPSS lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı!
KPSS lisans sınav giriş belgeleri...
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve...

İstenmeyen ve reklam sms iptali nasıl yapılır? 2020

Basın bülteninde göze çarpan İstenmeyen ve reklam sms iptali nasıl yapılır? ile ilgili merak konusu olan güncel gelişmeleri öğrenmek için siz de 2 Eylül 2020 Çarşamba tarihli haberimize göz atarak, İstenmeyen ve reklam sms iptali nasıl yapılır? hakkında en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

02 Eylül 2020 Çarşamba 20:37
İstenmeyen ve reklam sms iptali nasıl yapılır? 2020
Takip Et:

İstenmeyen mesajlar herkesin sık sık karşılaştığı bu durumlar can sıkıcı hale gelebiliyor. Firmaların reklam ve tanıtım mesajları kullanıcılarca artık bir sorun haline geldi. Kullanıcılar bu mesajlardan nasıl kurtulabileceklerini merak ediyor.

İstenmeyen SMS’lerden nasıl kurtuluruz?

Şirketler, firmalar ve denekler başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş kişilere tanıtım ve bilgilendirme mesajı gönderiyor. Bu mesajlar artık öyle bir noktaya geldi ki, kullanıcılar sürekli SMS temizlemek zorunda kalıyor. İstenmeyen mesajlardan kurtulmak için yapılacak işlemler bulunmaktadır. Bu işlemler;

Gelen mesaja ret veya iptal yazıp geri göndermek,

B kodu ile engelleme,


Telefondan direk olarak gelen mesajın numarasını engellemek,

İstenmeyen mesajlara ret veya iptal yazarak nasıl kurtuluruz?

Bazı firmalar özellikle bankaların gönderdiği mesajlardan ret veya iptal yapıp geri göndererek kurtulabilirsiniz. Ticaret Kanunu’nun 2015 yılında yapılan düzenlemesinde istenmeyen mesajların ret veya iptal edilebileceğine yer verilmiştir.

İstenmeyen mesajlara B kodu işe engelleme nasıl yapılır?

B kodu engelleme işlemi gönderilen mesajların sonunda bulunan B harfi ile açıklanabilir. B kodu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu tarafından verilir. Mesajda yer alan B kodunu kullanarak ifade engelleme yapabilirsiniz.

İstenmeyen mesajları telefondan engelleme nasıl yapılır?

İOS ve Android telefonlarda farklılık gösterse de, genel olarak gelen numarayı düzenle dedikten sonra numara ayarlarının altında “engelle” ibaresi yer alacaktır. Bu şekilde numarayı engelleyerek gelen mesajlardan kurtulabilirsiniz.

İstenmeyen mesajları e-Devlet üzerinden şikayet etmek nasıl yapılır?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticari Elektronik İleti Şikayet sistemi sayesinde istenmeyen mesajları engelleyebilirsiniz. Bunun için e-Devlet sistemine girip “Kısa Mesaj Şikayet Yap” araması yaparak gelen numarayı şikayet edip engelleyebilirsiniz.



Son Güncelleme: 02.09.2020 20:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İPTALRETSMS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vodafone Seni Seviyorum kampanyasıyla kullanıcılarına 3 GB internet şansı sunuyor
Vodafone Seni Seviyorum kampanyasıyla kullanıcılarına 3 GB internet şansı sunuyor
Vodafone'dan operatör kullanıcılarına 5 GB hediye internet kampanyası!
Vodafone'dan operatör kullanıcılarına 5 GB hediye internet kampanyası!
Türk Telekom internet Upload hızını 2 katına çıkaracak
Türk Telekom internet Upload hızını 2 katına çıkaracak
Maserati Ghibli'den ilk fotoğraflar geldi
Maserati Ghibli'den ilk fotoğraflar geldi
KIA, 'Online Bayi' uygulamasını hayata geçirdi
KIA, 'Online Bayi' uygulamasını hayata geçirdi
Yeni Toyota Yaris'ın Türkiye'de satışa çıkacağı tarih belli oldu!
Yeni Toyota Yaris'ın Türkiye'de satışa çıkacağı tarih belli oldu!

Popüler Haberler

İstenmeyen ve reklam sms iptali nasıl yapılır? 2020
2 Eylül 2020 Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı 2 Eylül 2020 Çarşamba Türkiye'de bugünkü vaka sayısı
100.000 tl ye hangi arabalar alınır 2020
Sen Çal Kapımı Sevda kimdir? Sevcan Yaşar rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Bay Yanlış dizisinin çekildiği yer neresi? Bay Yanlış dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde
Sen Çal Kapımı Kaan kimdir? Gerçek adı nedir? İsmail Ege Şaşmaz nereli, yaşı kaç?
Fox Tv Sen Çal Kapımı devam edecek mi, yeni sezonda bitecek mi?
Çalışan annelerin ne gibi haklar var? 2020
Tövbeler Olsun yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Tövbeler Olsun yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
2020 KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman yapılacak? Güncel yurt ve burs başvuruları
Bankaların konut kredisi faizleri yeniden yüzde 1'in altına iner mi?
2020 yılında bekçi alımı olacak mı? Bekçi alımları ne zaman, ve kaç bekçi alımı yapılacak?
Star Wars The Rise of Skywalker ne zaman vizyona giriyor? Star Wars The Rise of Skywalker filminin fragmanı yayınlandı
Kadın dizisi yeni bölüm neden yok? 7 Ocak ve 14 Ocak Tarihlerinde Kadın dizisi neden yayınlanmıyor?
Moldova Türkiye maçı ne zaman oynanacak? 2020 EURO 2020 Elemeleri Türkiye Moldova maçı hangi kanaldan yayınlanacak?
Özel güvenlikler ne kadar maaş alır? 2020 özel güvenlik maaşları ne kadar oldu?
Devlet elektrik desteği para yardımları ne kadar? Elektrik yardımı nasıl alınır?
Kara liste sorgulama yöntemleri
Muallim filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Borç kapatma kredisi veren bankalar hangileridir? Borç kapatma kredisi şartları 2020
Bay Yanlış Tolga karakterini kim canlandıracak? Serhat Parıl kimdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.