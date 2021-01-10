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İstenmeyen SMS'ler ( reklam ve spam ) nasıl iptal ediliyor? E-devlet istenmeyen SMS iptal etme

Kişiler, bir günde tanımadığı pek çok kişiden SMS alabilmektedir. Çoğunlukla reklam ya da spam olan bu mesajlar, yeni gelen özellikle beraber E-devlet üzerinden engellenebilecek. Hizmet, Ticaret Bakanlığı tarafından sunuluyor.

10 Ocak 2021 Pazar 20:24
İstenmeyen SMS'ler ( reklam ve spam ) nasıl iptal ediliyor? E-devlet istenmeyen SMS iptal etme
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Tanınmayan kişilerden gelen istenmeyen kısa mesajlar yani SMS’ler bundan böyle E-devlet üzerinden engellenebilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan hizmet ile istemediği SMS’leri olan kişiler bu göndericileri engelleyebilecek.

E-devlet istenmeyen SMS’ler nasıl iptal edilir?

Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan hizmetten E-devlet üzerinden yararlanılabilecek. Reklam ve spam olan SMS’lerden rahatsız olan kişilerin kullanabileceği özellikten yararlanmak için https://www.turkiye.gov.tr/gtb-ticari-elektronik-ileti-sikayet-sistemi adresine giriş yapılması gerekiyor.

Yapılan başvurular ise www.iys.org.tr adresinden kontrol edilebilecek. Hizmet 31 Mayısıs tarihine kadar devam edecek olup 1 Haziran’dan 16 Temmuz’a kadar ise onaylar alınacak.

İYS nedir?

2015 yılından beri kullanılan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmeliğine bağlı bir sistemdir. Sistem, elektronik iletilere ait şikayetlerin iletilmesini sağlamaktadır.



Son Güncelleme: 10.01.2021 20:24
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Anahtar Kelimeler:
E-devletSMSIstenmeyen
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