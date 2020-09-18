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İstenmeyen sms için şikayet nasıl yapılır? 2020

Okurlarımızın merak ettikleri İstenmeyen sms için şikayet nasıl yapılır? haberinin gündeme gelmesinin ardından birçok yeni bilgi de basına aktarıldı. Biz de 18 Eylül 2020 Cuma tarihli haberimizde İstenmeyen sms için şikayet nasıl yapılır? konusundaki güncel bilgilere yer verdik. Hemen okuyarak, ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

18 Eylül 2020 Cuma 03:18
İstenmeyen sms için şikayet nasıl yapılır? 2020
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İstenmeyen mesajlar herkesin sık sık karşılaştığı bu durumlar can sıkıcı hale gelebiliyor. Firmaların reklam ve tanıtım mesajları kullanıcılarca artık bir sorun haline geldi. Kullanıcılar bu mesajlardan nasıl kurtulabileceklerini merak ediyor.

İstenmeyen SMS’lerden nasıl kurtuluruz?

Şirketler, firmalar ve denekler başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş kişilere tanıtım ve bilgilendirme mesajı gönderiyor. Bu mesajlar artık öyle bir noktaya geldi ki, kullanıcılar sürekli SMS temizlemek zorunda kalıyor. İstenmeyen mesajlardan kurtulmak için yapılacak işlemler bulunmaktadır. Bu işlemler;

Gelen mesaja ret veya iptal yazıp geri göndermek,

B kodu ile engelleme,


Telefondan direk olarak gelen mesajın numarasını engellemek,

İstenmeyen mesajlara ret veya iptal yazarak nasıl kurtuluruz?

Bazı firmalar özellikle bankaların gönderdiği mesajlardan ret veya iptal yapıp geri göndererek kurtulabilirsiniz. Ticaret Kanunu’nun 2015 yılında yapılan düzenlemesinde istenmeyen mesajların ret veya iptal edilebileceğine yer verilmiştir.

İstenmeyen mesajlara B kodu işe engelleme nasıl yapılır?

B kodu engelleme işlemi gönderilen mesajların sonunda bulunan B harfi ile açıklanabilir. B kodu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu tarafından verilir. Mesajda yer alan B kodunu kullanarak ifade engelleme yapabilirsiniz.

İstenmeyen mesajları telefondan engelleme nasıl yapılır?

İOS ve Android telefonlarda farklılık gösterse de, genel olarak gelen numarayı düzenle dedikten sonra numara ayarlarının altında “engelle” ibaresi yer alacaktır. Bu şekilde numarayı engelleyerek gelen mesajlardan kurtulabilirsiniz.

İstenmeyen mesajları e-Devlet üzerinden şikayet etmek nasıl yapılır?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticari Elektronik İleti Şikayet sistemi sayesinde istenmeyen mesajları engelleyebilirsiniz. Bunun için e-Devlet sistemine girip “Kısa Mesaj Şikayet Yap” araması yaparak gelen numarayı şikayet edip engelleyebilirsiniz.



Son Güncelleme: 18.09.2020 03:18
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İPTALRETSMS
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