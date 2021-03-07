İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama özelliği geldi!
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...

İstenmeyen mesajları telefondan engelleme nasıl yapılır? 2021

Birçok kişinin merak ettiği İstenmeyen mesajları telefondan engelleme nasıl yapılır? haberi gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla kaleme aldığımız habere dair güncel bilgileri öğrenmek istiyorsanız hemen 07-03-2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

07 Mart 2021 Pazar 12:46
İstenmeyen mesajları telefondan engelleme nasıl yapılır? 2021
Takip Et:

İstenmeyen mesajlar herkesin sık sık karşılaştığı bu durumlar can sıkıcı hale gelebiliyor. Firmaların reklam ve tanıtım mesajları kullanıcılarca artık bir sorun haline geldi. Kullanıcılar bu mesajlardan nasıl kurtulabileceklerini merak ediyor.

İstenmeyen SMS’lerden nasıl kurtuluruz?

Şirketler, firmalar ve denekler başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş kişilere tanıtım ve bilgilendirme mesajı gönderiyor. Bu mesajlar artık öyle bir noktaya geldi ki, kullanıcılar sürekli SMS temizlemek zorunda kalıyor. İstenmeyen mesajlardan kurtulmak için yapılacak işlemler bulunmaktadır. Bu işlemler;

Gelen mesaja ret veya iptal yazıp geri göndermek,

B kodu ile engelleme,

Telefondan direk olarak gelen mesajın numarasını engellemek,

İstenmeyen mesajlara ret veya iptal yazarak nasıl kurtuluruz?

Bazı firmalar özellikle bankaların gönderdiği mesajlardan ret veya iptal yapıp geri göndererek kurtulabilirsiniz. Ticaret Kanunu’nun 2015 yılında yapılan düzenlemesinde istenmeyen mesajların ret veya iptal edilebileceğine yer verilmiştir.

İstenmeyen mesajlara B kodu işe engelleme nasıl yapılır?

B kodu engelleme işlemi gönderilen mesajların sonunda bulunan B harfi ile açıklanabilir. B kodu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu tarafından verilir. Mesajda yer alan B kodunu kullanarak ifade engelleme yapabilirsiniz.

İstenmeyen mesajları telefondan engelleme nasıl yapılır?

İOS ve Android telefonlarda farklılık gösterse de, genel olarak gelen numarayı düzenle dedikten sonra numara ayarlarının altında “engelle” ibaresi yer alacaktır. Bu şekilde numarayı engelleyerek gelen mesajlardan kurtulabilirsiniz.

İstenmeyen mesajları e-Devlet üzerinden şikayet etmek nasıl yapılır?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticari Elektronik İleti Şikayet sistemi sayesinde istenmeyen mesajları engelleyebilirsiniz. Bunun için e-Devlet sistemine girip “Kısa Mesaj Şikayet Yap” araması yaparak gelen numarayı şikayet edip engelleyebilirsiniz.



Son Güncelleme: 07.03.2021 12:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İPTALRETSMS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TikTok telefon numarası nasıl değiştirilir?
TikTok telefon numarası nasıl değiştirilir?
En çok satan ve oynanan Play Station 5 oyunları hangileridir?
En çok satan ve oynanan Play Station 5 oyunları hangileridir?
Pubg Mobile sunucu hata sorunu nasıl çözülür?
Pubg Mobile sunucu hata sorunu nasıl çözülür?
WhatsApp ’tan son dakika haber! Gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenler ne olacak?
WhatsApp ’tan son dakika haber! Gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenler ne olacak?
Supercell Brawl Stars kapanıyor mu? Mobil oyun Brawl Stars kaldırılacak mı?
Supercell Brawl Stars kapanıyor mu? Mobil oyun Brawl Stars kaldırılacak mı?
Whatsapp gizlilik sözleşmesinde yapılan son değişiklikler neler? Güncel Whatsapp gizlilik sözleşmesinde sunulan maddeleri neler, kabul etmeyen hesaplara ne olacak?
Whatsapp gizlilik sözleşmesinde yapılan son değişiklikler neler? Güncel Whatsapp gizlilik sözleşmesinde sunulan maddeleri neler, kabul etmeyen hesaplara ne olacak?

Popüler Haberler

İstenmeyen mesajları telefondan engelleme nasıl yapılır? 2021
Ziraat Bankası seracılık ve sera yapım kredisi şartları 2021
Yağlı saçlardan kurtulmanız için bitkisel çözümler 2021
TV'de 7 Mart 2021 Pazar hangi maç hangi kanalda? Spor kanalları maç yayın akışları
Boşanma dilekçesi hangi mahkemeye verilir? 2021
Emanet dizisi Cansu karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Rüya Coriç kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Emanet dizi oyuncusu Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu hakkında bilgiler
Yemin dizisi Semih kimdir? Emre Kerem Ketenci yaşı ve oynadığı diziler
Tövbeler Olsun dizisine katılan yeni isimler belli oldu
Saç satmak istiyorum, saç satmak günah mı?
Kasım 2019 kira artış oranı ve TEFE TÜFE Ekim enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
Kuruluş Osman dizisinin Aya Nikola'sı Erkan Avcı'nın hayat hikayesi!
Kira yardımı kimlere ödenir? Kira yardımı başvuru şartları ve ödenme koşulları
Ayasofya'da çıplak poz veren manken Marisa Papen kimdir?
14 Şubat 2021 Sevgililer Günü indirim kampanyaları
Acemi Anneler dizisinde Melahat karakterini Deniz Gökçe Kayhan canlandırıyor
Emanet dizisinde Selim karakterini Osman Aydın canlandırıyor
HGS bakiye sorgulama nasıl yapılır? 2021 Plaka ile HGS sorgulama
Ziraat Bankası kredi başvurularında hangi kanallar kullanılmaktadır?
80.000 tl ye aylık ne kadar faiz alırım? 7 Mart 2021 Pazar Bankaların mevduat faiz oranları
1999 tarihi öncesi emeklilik yaş sorgulama ve erken emeklilik için gereken koşullar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.