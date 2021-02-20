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İstenmeyen mesajlar mesajlar nasıl engellenir, iptal edilir, şikayet edilir?

Cep telefonunuza gelen istenmeyen mesajları engellemek aslında çok kolay. İstenmeyen mesajları nasıl engelleyebileceğinizi detaylarıyla anlattık.

20 Şubat 2021 Cumartesi 09:10
İstenmeyen mesajlar mesajlar nasıl engellenir, iptal edilir, şikayet edilir?
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Cep telefonlarının en büyük sorunlarından birisi istenmeyen mesajlardır. Telefonunuza istemediğiniz mesajlar geliyorsa sadece birkaç dakika içerisinde mesaja tan numarayı engelleyebilirsiniz. İstenmeyen SMS nasıl engellenir, nereye şikayet edilir, B kodlu mesajlar nasıl engeller gibi sorularınızın cevaplarını sizler için araştırdık. 

İstenmeyen numaralardan gelen mesajları engelleme

Bankalardan, hastanelerden, bahis sitelerinden, mağazalardan sizin isteğiniz dışında cep telefonunuza sürekli olarak mesajlar gelebiliyor. Kullanıcısı olduğunuz operatörün müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek “Tarafıma hiçbir yerden reklam, promosyon, tanıtım gibi mesajların gönderilmesini istemiyorum.” talimatı verebilirsiniz. Müşteri hizmetleriyle yaptığınız bu görüşme sonrasında telefonunuza bir daha isteğiniz dışında tanıtım, reklam, promosyon vb. mesajı gelmesini önleyebilirsiniz. 

B kodu bulunan mesajlar nasıl engellenir, iptal edilir, şikayet edilir?

BTK sms engelleme, cep telefonunuza gelen reklam mesajlarının en alt bölmesinde dört kareli ya da B harfi ile başlayan sonrasında rakam yer alan kodlar bulunur. Bu gibi kodlarla gelen mesajlar B kodlu, B001 ve B002 gibi kodlar ile bankadan gelen mesajlar belirtilmektedir. Bu tür mesajları engelleyebilmek için doğru işlemleri gerçekleştirmek gerekiyor. 

Yanlış işlem yapmanız durumunda mesajları engellediğiniz için intenet bankacılığı uygulamalarınızın çalışmasında problem yaşayabilirsiniz. Cep telefonunuza gelen istenmeyen mesajları nasıl engelleyebileceğiniz sizler için anlattık. 

Spam mesajlarını engelemek için gerekli olan kodlara kolaylıkla ulaşabilirsiniz ve engelleme işlemi yapabilirsiniz. 

Cep telefonunuzun mesaj engelleme kısmında pek çok spam mesajı bulunabilir. Bu spam mesajlarını engellemek için istenmeyen mesajların sonunda yer alan dört kareli B harfi ile başlayan kodlar kısmına girerek engelleme işleminizi yapabilirsiniz. 

Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra cep telefonunuza B kodu ile gelen mesajlar artık mesajlarınızın arşivler bölümüne düşecektir ve engellenen mesajlar kısmında bulunacaktır. 

Bu işlem sayesinde cep telefonunuza gelen  istenmeyen reklam ve spam mesajlarından kolaylıkla kurtulabilirsiniz. 

İstenmeyen mesajlar nasıl engellenir?

 

Cep telefonunuzun mesajlar bölümüne giriş yaptıktan sonra sağ üst tarafta yer alan üç nokta ya da üç çizgi tuşuna tıklayarak ayarlar bölümüne giriş yapın. 

Ayarlar bölümünde yer alan mesaj engelleme bölümüne tıklayarak mesaj engelleme yerini açın. 

Ekranda çıkan iki farklı seçenekten birisini seçip işleminizi yapabilirsiniz. 

Bu seçeneklerin ilki numara engelleme öbürü ifadeleri engelledir. 

Numaraları engelleme bölümüne engellemek istediğiniz telefon numarasını tuşlayıp bir daha o numaradan telefonunuza mesaj gelmesini önleyebilirsiniz. 

Reklam engellemesi yapmak için numara engellemesi yapmak işinize yaramayacaktır. Reklam engellemek için ifade engellemesi yapmanız gerekir. 

E-devlet üzerinden istenmeyen mesajları engellemek

Tüketicilerin izni olmadan gönderilen mesajları, sesli aramaları ve postaları “Ticari Elektronik İleti Şikayet Sistemi” (TİSS)’e şikayet edebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için;

E-devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve şifteniz ile giriş yaptıktan sonra sorgulamaya kısa mesaj şikayet bildir, arama yap gibi seçenekler bulunur. 

Şikayet etmek istediğiniz bölümü seçeneklerden seçin. 

Açılan ekranda ileti tarihini, saatini, başlığını ve içeriğini yazarak başvuru işlemi yapabilirsiniz. 

Yaptığınız bütün şikayetleri TİSS ile takip edebilirsiniz ve numara engelleme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 

Vatandaşların daha fazla bu sorunlarla uğraşmaması için 8 Ocak 2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından İletişim Yönetim Sistemi (İYS) çıkarıldı. İletişim Yönetim Siteminin detayları haberimizin devamında. 

Tüketici ileti tercihlerinizi artık değiştirebilirsiniz

İletişim Yönetim Sistemi ile birlikte vatandaşlar 8 Ocak 2021 ve 16 Şubat 2021 tarihleri arasında elektronik ileti onaylarını E-devlet  üzerinden kontrollerini yapabilirler ve onay tercihlerini değiştirebilirler. 

Bakanlık sistemi şu şekilde açıkladı; bu sistem sayesinde onaysız ticari elektronik iletilerin tüketicilere gönderilmesinin engellenmesi ve kişilerin istemedikleri mesajları almamaları hedeflenmektedir. 

İletişim Yönetim Sistemi nasıl kullanılır?

İletişim Yönetim Sistemi ile ticari elektronik ileti onayının alınması, kişilerin reddetme haklarını kullanabilmesi ve şikayet süreçlerini yönetebilmeleri sağlanmaktadır. 

Bu uygulamanın amacı hizmet sağlamaktır. 

Çağrı merkezi üzerinden arama yapabilirsiniz. 

Ticari elektronik şikayetlerinizi iletebilirsiniz. 

E-posta ile ticari alıcılar onay ve ret haklarını kullanabilirler. 

SMS ile gelen istenmeyen mesajların engellenmesi sağlanır. 

Ticari elektronik mesaj göndermek isteyen gerçek ya da tüzel kişiler İletişim Yönetim Sistemi’be kayıt olmalıdır. 

Yalnızca sistem üzerinden onayı alınmış olan kullanıcılara ticari elektronik ileti gönderilecektir. 

Belitilen süreler arasında kullanıcılar tarafından ret hakkı kullanılmaz ise hizmet sağlayıcılar tarafından İleti Yönetim Sistemi’ne aktarılan veriler onaylanmış olacaktır. 

İleti Yönetim Sistemi’ne yüklemeleri için verilmiş olan süre 3 Mayısıs 2021’dir. 

Vatandaşların verdiği onaylar 1 Haziran 2021 ile 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında kontrol edilecektir. 

İOS ve Android ile numara engelleme işlemi

Samsung, Xiaomi veya Iphone kullanıcıları istenmeyen mesajları engellemek ve B kodlu mesajları engellemek için aşağıda yer alan adımları takip edebilirler. 

IOS işletim sistemine sahip telefonunuzun mesajlar bölümüne giriş yaptıktan sonra istemediğiniz mesaja tıklayın ve INFO tuşuna tıklayarak o numaran gelen aramaları ve mesajları engelleyebilirsiniz. 

Android işletim sistemli telefonunuzun ayarlar bölümüne girdikten sonra mesaj engelle seçeneğine tıklayın ve istemediğiniz numaraları engelleyin.



Son Güncelleme: 20.02.2021 09:10
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Anahtar Kelimeler:
Numara EngellemeSms EngellemeIstenmeyen Mesajlar
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