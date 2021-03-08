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İstenmeyen mesaj nasıl engellenir? İstenmeyen SMS mesajlara kesin çözüm

İstenmeyen mesaj olarak gelen numaralar nasıl engellenir? Mesajlar nereden geliyor? İstenmeyen mesajlara kesin çözüm yöntemi haberimizde yer alıyor.

08 Mart 2021 Pazartesi 22:12
İstenmeyen mesaj nasıl engellenir? İstenmeyen SMS mesajlara kesin çözüm
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Gün içerisinde birçok kişiye nereden geldiği belli olmayan mesajlar geliyor. Vatandaş, ''Numaramı vermediğim halde hiç alakam olmayan yerlerden mesaj alıyorum'' bu durumdan oldukça rahatsız. Mesaj gelmesinin yanında bilinmedik yerlerden; kredi kartı, kozmetik ürünleri, tanıtıcı dijital araç gerek pazarlama gibi yerlerden de aranarak rahatsız olduğunu bildiriyor. Peki, bunun kesin bir çözümü var mı? Numaralar, bilinmedik yerlere nasıl dağıtılıyor? 

En basit öneği; bir mağazadan alışveriş yapma esnasında kişisel bilgilerimiz isteniyor. Böylelikle kişisel veriler dağılmış oluyor. İstenmeyen mesajların ana kaynağı bu olarak belirlendi. 

Kişisel verilerin dağılımı konusunda çok büyük bir açık oluşurken aynı zamanda e-mail üzerinden de aynı mağaza bir bakıma rahatsız ediyor. İndirim, kampanya veya tanıtım amaçlı gönderilen masum mesajlar, gelen aramalar ve gönderilen e-postalar artık birçok kişi için bıktırıcı seviyeye geldi. 

Devamlı gelen mesajlar yüzünden, hat sahipleri çözümü şikayette buldu. 

Bir süre önce hayata geçirilen uygulama İleti Yönetim Sistemi (IYS), istenmeyen numaraları engellememizi sağlıyor. E-devlet aracılığıyla gerçekleştireceğimiz engelleme işlemi oldukça güvenilir.

Bu sistem, adımıza gönderilen tüm mesaj ve iletilere ulaşarak yardımcı oluyor. 

Aynı iletişim numarasının tekrar bir mesaj gönderimi de bu şekilde engellenebiliyor. 

Tamamen tüketici haklarını koruyarak hizmet veren bir uygulamadır. Onayımız olmadan izinsiz gönderilen her mesaja önce dur diyebilmek gibidir. 

Ekeltronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile düzenleyen ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ile güvence altına alınmasıyla sisteme E- devlet uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz. 

Mesaj göndermek isteyen mağazalar öncelikle kendilerini bu sisteme dahil ederek, ilk olarak mesajlarını bu sisteme kaydetmeleri gerekir. Vatandaş bu sayede gelecek mesajları önce görüntüleyip engelleme haklarına sahiptir. 

https://www.turkiye.gov.tr/gtb-ticari-elektronik-ileti-sikayet-sistemi

Yukarıda verdiğimiz link üzerinden engelleme işlemi yapılabilir. Bilgilerinizi ve şifrenizi girdikten sonra bilgi sahibi olarak ilerleyebilirsiniz.

Sistemden aktif olarak yararlanabilmek için adınıza kayıtlı bilgilerin güncelliğinden emin olmanız gerekmektedir. 

Ürün satmayı hedefleyen mesajlar ileti içeriğine elektronik ad veriliyor.

Kişinin sistemde kayıtlı olduğu adreslerine gönderim yapabiliyorlar.

Mesajı gönderen tarafın bilgilerinin gizliliğe kapalı olarak şeffaf bir şekilde gösterilmesi gerekli. Hazırlanan ve gönderilecek iletiler için kanun maddelerini kapsayan maddelere uygun gönderilmesi lazım.

Mesajın gidebilmesi için şahıs onayı olmalıdır. Hat sahibinin izni olmadan herhangi bir mesaj gönderimi olamaz. 

Eğer borç, ödeme veya hatırlatma usulü bir mesaj ise hat sahibinin iznine gerek yoktur. 

Sadece ticari amaçla gelebilecek mesajlar engellenmektedir. Şahıs, arkadaş, akraba gibi kişiler için bu sistem kullanılmamaktadır. 

Kanun gereği yasal olmayan hiçbir gerçek ya da tüzel kişi engelleyemezsiniz. IYS uygulamasına kayıtlı olmayanları engelleme durumunuz bulunmamaktadır. Kayıtlı değillerse tekrar mesaj gönderdiklerinde görebileceksiniz.

Uygulamaya kayıtlı gerçek veya tüzel kişileri engelleyebilirsiniz. 

Öneğin; X mağazası IYS uygulamasına katılmamışsa, X mağazasından gelecek mesajları engelleme gibi bir durumunuz bulunmamaktadır. 

Son düzenlemelere göre ise, yasal olmayan, hat sahipleri tarafından sıkça rahatsız edildikleri belirlenen numaraların engeli de yapılmaktadır. 

Bahis, kart oyunları gibi sitelerden de gelen mesajlar engelleniyor. Kodlama şeklinde gelen mesajlar ret edilebilir.

Neredeyse bütün GSM şirketleri buna katılarak, vatandaşın rahatsız olduğu numaraları engelleme konusunda sisteme katılarak yardımcı oluyor. GSM üzerinden gelen iletileri de görmeyebiliyoruz. 

Birde cihazsal bir durum olmakla birlikte Android olarak engelleme mümkünsen IOS işletiminde bulunmuyor. Fakat IOS'un kullanıcılarına sunduğu şöyle bir altenatif var: gelen mesaj istenmiyorsa onu gece ayarına alarak gelen mesajı asla ekrana düşürmüyor. Hatta siz açmadıkça mesajı bile görmüyorsunuz.

Bu işlemler için; Ayarlar, Mesaj Ayarları, Mesajları Engelle, İfadeleri Engelle tıklayarak yapabilirsiniz.

+ simgesine tıklayarak ve engellemek istediğiniz kurum kodunu girerek işlemi tamamlayabilirsiniz. 

BTK kodlarının tamamına erişmek için; https://www.btk.gov.tr/uploads/pages/numara-tasinabilirligi-yonlendirme-kodlari/bxxx.pdf 

Vatandaşın yakındığı noktalardan biri ise; ' Bahis nedir bilmiyorum bile ama sitelerden mesaj geliyor' bu gibi durumlarda iletilerin sonunda ''B'' harfi ile başlayan kodlar var;

Mesajın sonunda B ile başlayan kodu bir yere yazın,

Mesaj bölümünüzdeki üç noktaya tıklayın,

Ayarlara girin,

Mesaj ayarları ve mesajları engelleye tıklayın,

İfadeleri engelleyi seçin,

Not ettiğiniz kodu yazın.

Telefondan telefona bu aşamalar değişebilir.

Aynı şirketten gönderilen mesajlar engellenebilir.

Mesaj Filtreleme ve engelleme;

Mesaj kısmından sağ üst köşedeki üç noktaya tıklayın,

Ayarlar-Mesaj Ayarları-Mesajları Engelle-İfadeleri Engelle,

+ seçeneğine basarak engellemek istediklerinizi yazın,

Gazino, bahis siteleri gibi kelimeleri yazarak engellemiş oluyorsunuz.

Android İşletim Sisteminde Mesaj Engelleme

Android işletim sistemlerinde sms filtreleme yöntemiyle, istenmeyen mesajları engelleyebilmek sizin elinizde.

Bir numara engellemek istediğinizde numaranın üzerinde yer alan alana tıklayarak seçimlerinizi yapabilirsiniz.

Iphone İşletim Sisteminde Mesaj Engelleme

Mesaj filtreleme özelliği olmasa da, Iphone kullanıcılarının, mesajın gelmesini istemediği numara veya reklam mesajının üzerine gelerek sola doğru kaydırma işleminin ardından çıkan zil işaretini etkin kılmak gerekiyor. Ya da tekrar açmak için yine aynı işlemi uygulamak lazım. 

İstenmeyen numaralar içinde tamamen engelleme mevcuttur. 

Ayarlar kısmından rehber ve mesaj bölümünden engellenenler listesine ulaşıp engeli etkin hale getirebilirsiniz. 

Tanıtım, reklam ve indirim gibi durumları da aynı şekilde mesajlarını sessize alabilirsiniz. Mesaj kutunuzda görünecek; fakat ekrana gelen mesaj olarak yansımayacaktır. Böylelikle görünürde sizi rahatsız edecek bir mesaj ekranda yer almaz iken mesaj kutunuzda okunmayan olarak simgesi etkin kalacaktır. 

 
 


Son Güncelleme: 08.03.2021 22:12
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Anahtar Kelimeler:
Istenmeyen MesajE DevletEngellemeKesin çözüm
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