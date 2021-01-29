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İstenmeyen B kodlu Sms mesajları engelleme ve şikayet

İstenmeyen nereden geldiği belli olmayan mesajlar sizi rahatsız mı ediyor? Bu mesajları engelleme yolları işte haberimizde.

29 Ocak 2021 Cuma 22:08
İstenmeyen B kodlu Sms mesajları engelleme ve şikayet
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İstenmeyen nereden geldiği belli olmayan mesajlar sizi rahatsız mı ediyor? Bu mesajları engelleme yolları işte haberimizde.

İstenmeyen sms engeli

Kullandığınız operaterlerden müşteri hizmetlrine bağlanarak tarafıma hiçbir şekilde tanıtım reklam mesajının gönderilmesini istemiyorum diyerek bildiri yapıp bu mesajlardan kurtulabilirsiniz. Ancak bu engelleme bahis siterlierinden gelen mesajlar için geçerli değil.

B123 şeklinde gelen mesajları engelleme

Telefonunuzdan ayarlar kısmındaki mesajları engelle bölümünden sms engelleme işlemini yapabilirsiniz. Numaraları ve ifadeleri engelle bölümleri karşımıza çıkacak numara engelle kısmından numara girilerek gelen mesaj engelleni ddiğer kısımda ise ifadeleri engellemektedir.

B kodlu mesaj engeli ve şikayet

Reklam mesajlarında görülen B ile başlayan kodlu mesajlar bankacılık sistemlerinden gelen mesajlardır. Bu mesajlar ise şu şekilde engellenebilir. İfade engelle kısmından bu işlemler yapılır.

E Devlet üzerinden istenmeyen mesaj ve postalar için şikayette bulunabilirsiniz.E Devl'ete giriş yaparalTicari Elektronik İleti Şikayet Sistemi üzerinden gerekli alanları doldurarak şikayet olşuturabilirsiniz.

İfade engelle bölümüne metin girmeniz gerekir. Bu bölüme mesaj altlarındaki gelen B ile başlayan kodları girdiğimizde engelleme işlemimiz gerçekleşmiş olacak. Bu kodlar B214 B250 gibi ortak kod şeklinde gönderiliyor. Bu tarz kodları girerek engelleme işlemi yapabilirsiniz

Diğer bir seçenek ise Play store’dan sms engellemek için uygulamalar da mevcut, bu şekilde de engelleyebilirsiniz.



Son Güncelleme: 29.01.2021 22:08
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Anahtar Kelimeler:
MesajEngelleme
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