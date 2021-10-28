İstenmeyen arama ve mesaj nasıl engellenir? e-Devlet üzerinden izinsiz mesaj ve arama engelleme

İnsanlar, telefonlarına gelen mesaj ve aramalardan rahatsız olabilir. Birçok reklam,bilgilendirme mesajı insanların telefonuna ulaşmaktadır. İnsanlar bu arama mesajları nasıl engelleyeceğini araştırmaktadır. İstenmeyen arama ve mesaj nasıl engellenir?

İstenmeyen numarayı ve mesajı engelleme

Telefondan istenmeyen mesaj ve aramaları engelleme yöntemi, her cihaz için ayrı bir işlem gerektirmektedir. Bu işlemlerde önce ayarlar kısmına giriniz ardından arama geçmişini görüntüleyiniz (her cihaz farklı olabilir. Ardından engellenecek numarayı seçiniz ve arama ayarlarından numara engellemeyi seçiniz.Bu adımlarla mesaj ve çağrı almak istemeyen numaralardan erişim sağlanamamaktadır. Bu sayede kullanıcılar rahatsız edilmeyecek ve eğer rahatsız edilirlerse kolayca engellenebilirler. Engellenmek için herhangi bir iş bilgisi gerekli değildir.Sayfada görüntülenen numaranın engellenmesi bu kişiyle iletişime geçilmesini engelleyecektir. Bu aralık içinde yetkisiz gelen mesajlar ve telefon görüşmeleri iptal edilebilir.

Şikayet hattı

Vatandaşlar yetkisiz aramaları, bildirimleri ve şikayetleri elektronik olarak şikayet edebilirler. Bu bildirimler E-Devlet'in "Ticari Elektronik İleti Şikayet Sistemi" üzerinden kabul edilmektedir. Bu sistem sayesinde cep telefonunuza gelen spam ve engelli aramalarından şikayet edebilir, verilen hizmetlere kolayca ulaşabilirsiniz.

Şikayetler elektronik ortam dışında bir seçenek olan dilekçe sistemi üzerinden de yapılabilmektedir. İl Ticaret Bakanlığı'na telefon, kısa mesaj vb. yollarla şikayette bulunulması halinde şikayet, bildirimden itibaren en geç 3 ay içinde yapılır.

Ne yazık ki, 3 aydan eski aramalar ve SMS mesajları için herhangi bir işlem başlatılamaz. Yetkisiz kişi ve kuruluşlara 3 ay içerisinde ulaşılabilmekle birlikte, kişi ve kuruluşlara 3 aydan fazla izinsiz telefon görüşmeleri ve SMS mesajları ile ulaşılamadığından şikayet olumlu olmayacaktır.

e-Devlet üzerinden izinsiz mesaj ve arama engellemesi

E-devlet üzerinden izinsiz mesaj ve aramaları engellemek için öncelikle siteye giriş yapmalısınız. Bundan sonra, sayfada "Ticari Mesaj Şikayet Sistemi" arayın. Bu sayfadaki form doldurulursa şikayette doğru yöntem izlenmiş ve beklenen sonuca ulaşılmış olunur.

Şikayet bölümünde, şikayetçinin kimlik bilgileri gizlidir ve kimseyle paylaşma hakkı yoktur. Benzer şekilde şikayetler de E-Devlet üzerinden kontrol edilebilmektedir. E-Devlet üzerinden yetkisiz gelen mesaj ve aramalar kolaylıkla engellenebilir, şikayetler yapılabilir.

Engellenmek ve şikayet oluşturulmak istendiğinde, doğru olduğu kanıtlanmış bir şikayette kurum yaptırıma tabi tutulduğu gibi, gerçeğe aykırı bir kuruma iftira atılan yalan beyanla yapılan bir şikayette de başvuruda bulunan vatandaşa yaptırım uygulanır. Bu sistem ile kurum ve vatandaşlar güvendedir ve mağdur olmalarına izin verilmez.

İYS ve İYS nasıl kullanılır?

Mesaj yönetim sisteminin kapsamı ülke çapındaki veri tabanı sistemini kapsamaktadır. Bu sistemde tüm hizmetlere ait güncel iş kayıtları kayıt altına alınmakta ve ulusal veri tabanında saklanmaktadır. Ticari elektronik ileti lisanslama ve şikayet prosedürlerini ilgili kanunlar kapsamında takip edebilen ve yönetebilen tek sistemdir.

Yönetmeliklere göre şirketlerin İYS'ye kayıt olmaları için gereken süre 31 Mayıs 2021 tarihinde sona ermiştir. Ticari mesajlaşma sistemini işletmek için kullanacak olan vatandaşların İYS sistemine kayıt olmaları gerekmektedir. Bu sistem üzerinden onay almış kişilere elektronik mesaj gönderebilirsiniz.

İYS kaydına sahip olma zorunluluğu, şirketlerin hangi kurumun vatandaşlara engelli telefon görüşmeleri ve metin mesajları gönderdiğini bilmesini sağlıyor. İYS'ye kayıtlı bir kuruluş tarafından yapılan şikayet hakkında detaylı inceleme yapılacak, şikayetin doğru ve doğru olduğunun tespiti halinde cezai işlem uygulanacaktır.

https://iys.org.tr bu site üzerinden şikayetler oluşturulmaktadır. E-Devlet ,telefon numarası ve e-posta ile sisteme giriş sağlayabilirsiniz. Girişi yaptıktan sonra istenilen bilgilerin eksiksiz doldurulması gerekir. Daha sonra uygun adımları takip ederek İYS üzerinden şikayet oluşturabilirsiniz.

B kodlu smsleri engelleme

B kodu mesajlarını engellemek için operatörün müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz, reklam, promosyon gibi telefon aramalarına ve metin mesajlarına cevap vermek istemiyorum. İptalin gerekli olduğunu belirtmek yeterlidir.Reklamların, promosyonların, promosyonların vb. altında B harfi ile başlayan bir kod bulunur.Bankacılık sistemi için B001 ve B002 gibi kodlar bankadan alınan mesajları temsil eder.Bu mesajların önüne geçmek için doğru adımlar atılmalıdır.Eğer spam koduna ulaşırsanız bu bölümden bildirim almak istemediklerinizi seçip yönetebilirsiniz.Spam kısmına B ile başlayan bir kod girilirse bloke edilir.Bu işlemden sonra engellenen mesajlar sadece arşiv olarak görüntülenecek ve engellenen kısma ait olacaktır.Bu adımları doğru bir şekilde takip ederseniz spam, reklam ve promosyonlardan kolayca kurtulabilirsiniz.

BTK sms engelleme

BTK engelleme Sistemi ulusal bir platform olarak karşımıza çıkar. İlgili mevzuat ve kanunlara uygun olarak mesaj yetkisi ve şikayet sürecini takip eden ve yöneten bir sistemdir. BTK, sistem üzerinden yetkisiz gelen mesaj ve aramaları engellemek için 4 haneli bir kod uygulaması başlattı.

Bu uygulama vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine oluşturulmuş ve yasa dışı uygulamaları hedef alan web sitelerinin önüne geçmek için araştırmalar yapılmıştır. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 2016 yılında kurulan sistemde arayan hat bilgisine B (Bxxxx) ile başlayan bir kod eklenmelidir.

Bu nedenle, hangi mesajın hangi firmadan gönderildiğini belirlemek kolaydır. Hangi abone tarafından belirlenen bir mesajda kişiyi rahatsız eden yasa dışı, yasaklı bir mesaj veya bildirim görüldüğünde, derhal tüm taraflara şikayet talebi gönderilir, kişi ve işletmeler hakkında işlem yapılır.