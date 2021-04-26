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İşte Xiaomi Mi Band 6 özellikleri ve Türkiye satış fiyatı

Dünyaca ünlü dev marka Xiaomi Mi Band 6 çıktı. Xiaomi 6 çıkması ile birlikte giyilebilir teknoloji sayesinde bütün bilgiler artık bileğinizde İşte Xiaomi Mi Band 6 özellikleri ve Türkiye satış fiyatı haberimizde

26 Nisan 2021 Pazartesi 21:34
İşte Xiaomi Mi Band 6 özellikleri ve Türkiye satış fiyatı
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Dev marka Xioami, Mi band 6 çıkarmasıyla tüm gözler markaya çevrildi.  Türkiye’de satışa sunulan akıllı teknoloji yeni bilekliği ile adını duyururken Xiaomi Mi Band 6, ekran çerçeveleriyle birlikte 1,56 inçlik ekrana sahip.

Bir önceki sürüm Mi Band 5’e göre ekranı yüzde 45 daha büyük olan Mi Band 6, SpO2 sensörüne sahip. 15 egzersiz modeline sahip olan ürün sarı, mavi, siyah ve turuncu rengi olarak karşımızda. Türkiye fiyatı ile 425-449 TL arasındadır.




Son Güncelleme: 26.04.2021 21:34
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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi Mi Band 6TürkiyeSatışAkıllı Bileklik
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