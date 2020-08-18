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İşte Android 11 güncellemesi almayacak Xiaomi telefon modelleri

Google yeni güncellemesi Android 11’in Xiaomi telefonlarda yer almayacağını açıklamıştı. Yapılan açıklamanın ardından kullanıcılar hangi telefonlarda yeni sürümün olmayacağını araştırmaya başladı. İşte Android 11 güncellemesi almayacak Xiaomi telefonları…

18 Ağustos 2020 Salı 21:20
İşte Android 11 güncellemesi almayacak Xiaomi telefon modelleri
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Dünyada ve ülkemizde en çok kullanılan telefonlar Android işletim sistemine sahip telefonlardır. Bu telefonların başında Samsung gelmektedir. Android işletim sistemi kullanan telefonlardan biri de Xiaomi markasıdır. Ancak Android 11 güncellemesi Xiaomi telefonlara gelmeyecek.

Kulislerde Xiaomi telefonlarda Android 11 güncellemesinin yer almayacağı konuşulurken, yeni model telefonlarda da Android 11’in olmayacağı konuşuluyor. Şirketten yapılan açıklamada Qualcomm’un Snapdragon 845 işlemcisine sahip olan telefonlara güncellemenin gelmeyeceği açıklanmıştı.

Tüm bu gelişmelerin ardından kullanıcılar hangi telefonların eski sürümle kullanılacağını araştırmaya başladı. Yapılan açıklamalar doğrultusunda aşağıda yer alan telefonlar Android 10 işletim sistemiyle kullanılacak.

Xiaomi Mi CC9e,

Redmi Note 8 Pro,

Redmi Note 8T,


Redmi Note 7 Pro,

Redmi Note 7,

Redmi Note 7S,

Redmi 8,

Redmi 8A,

Xiaomi Mi Mix 3 5G,

Xiaomi Mi Mix Alpha.

Yukarıda yer alan liste resmi olarak açıklanmasa da şuana kadar yapılan açıklamalara göre bu telefonlarda eski sürüm Android işlemcisi yer alacak.



Son Güncelleme: 18.08.2020 21:20
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