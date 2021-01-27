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İstanbul'a ofis açacak olan Netflix, yönetici alımı için iş ilanı yayınladı

Türkiye'de temsilci belirleme kararı alan Netflix, İstanbul'da ofis açma hazırlıklarına başladı. Ofis için yönetici alımı yapılacağını duyuran şirket iş ilanı yayınladı.

27 Ocak 2021 Çarşamba 13:34
İstanbul'a ofis açacak olan Netflix, yönetici alımı için iş ilanı yayınladı
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Dijital yayın yapan platformlarda Netflix, Aralık 2020 tarihinde bir açıklama yaparak Türkiye’de temsilci atama kararı verdiklerini duyurmuştu. Duyurunun hemen ardından İstanbul'da ofis açma hazırlıklarına başlayan Netflix yönetimi ofis için yönetici alınacağına dair yeni bir ilan yayınladı.

Netflix Jobs isimli sitede yayınlanan ilanda İstanbul'da açılacak olan ofis için bir yönetici aradığını duyurulurken şirketin başvuruyla ilgili açıklamasında adayların benzer pozisyonlarda en az 5 yıllık bir deneyime sahip olması gerektiği belirtildi. İş ilanının açıklamasında, Netflix'in giderek genişlemeye yönelik politikasında en iyi yetenekleri aramaya devam edildiği bilgileri yer aldı.

Netflix şirketinin ekibinde bulunacak olan yöneticinin görevinde ne yapacağına ilişkin olarak ise Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) ülkelerinde genişleme politikalarını desteklemek amaçlı işinde deneyimli yönetici arandığı ve belirlenen yöneticilerin de EMEA ekibinin bir parçası olacağı kaydedildi. Söz konusu kişinin de İstanbul'da açılacak olan ofisin yönetim kısmında kilit rol oynayacağı da yapılan açıklamanın içerisinde yer aldı.

Yöneticilik pozisyonuna başvurmak isteyen adayların bu pozisyona benzer pozisyonda en az 5 yıl çalışmış olması istenirken, sosyal ilişkileri başarılı, motivasyonu yüksek ve küçük ya da büyük olmak üzere farklı sorunları anında çözümleyebilen ofis ihtiyaçlarına karşılık verme becerisine sahip yüksek kişiler olması gerektiğinin altı çizildi.

Netflix şirketi tarafından yayınlanan ilana ve yöneticinin şirkette üstleneceği görevlerle birlikte belirlenen aday profili ile ilgili tüm detaylara

bu linki tıklayarak

ulaşabilirsiniz.


Son Güncelleme: 27.01.2021 13:34
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