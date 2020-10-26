İŞKUR işsizlik maaşı nasıl alınır?

İşçi olarak çalışan ve para kazanmak için mücadele eden vatandaşlarımız bazı durumlarda işsiz kalmaktadır. İşsiz kalan vatandaşlarımıza İŞKUR tarafından işsizlik maaşı ödenmektedir. Bu maaş, işçinin prim gün sayısına bakılarak hesaplanmaktadır. İşsizlik maaşı duruma göre 6 ay, 8 ay ve 10 aylık süre zarfı boyunca vatandaşlarımıza verilmektedir. İşsizlik maaşından yararlanabilmek için başvurunuzu yapmanız ve onay mesajını almış olmanız gerekiyor. İŞKUR işsiz kalan vatandaşlarımıza işsizlik maaşı vermektedir. İşsiz kalan vatandaşlarımız İŞKUR işsizlik maaşı başvurusunun nasıl yapılacağını merak etmektedir.

İŞKUR İşsizlik Maaşı Şartları Nelerdir?

Birçok işçi, işsiz kalacağında nasıl geçineceğini derinden düşünmektedir. Devletimiz bu konuya da çözüm buldu. İŞKUR, işsiz kalan vatandaşlarımıza iş bulduğu gibi, işsiz kaldıkları süre zarfında da işsizlik maaşı vermektedir. İşçinin işsiz kaldığı süre içerisinde mağdur olmaması adına bu tür yardımlar yapılmaktadır. 1080 gün boyunca sigortalı olarak çalışan bir işçi, 10 ay boyunca işsizlik maaşı alabilmektedir. 600 gün boyunca sigortalı olarak çalışan bir işçi, 6 ay boyunca işsizlik maaşı alabilmektedir. 900 gün boyunca sigortalı olarak çalışan bir işçi, 8 ay boyunca işsizlik maaşı almaya hak kazanır. Buna göre en az 6 ay ve en fazla 10 ay olmak üzere işsizlik maaşı verilmektedir.

İşsizlik maaşından yararlanabilmek istiyorsanız işten çıkartılmış olmanız gerekmektedir. Aynı zamanda karşılıksız olarak iş akdinizin feshedilmiş olması gerekmektedir. Eğer işten kendi isteğinizle ayrılırsanız işsizlik maaşı alamazsınız. Bazı üretim yerleri işten çıkışları serbest hale getirdiğinde ve siz de bu durumda ayrıldığınızda da bu maaştan yararlanma imkanına sahip olursunuz. Çalıştığınız iş yerinin iflas etmesi ve kapatılması durumunda da işsizlik maaşı alabilirsiniz.

İşsizlik maaşı alabilmek için iş yerinden ayrıldığınız tarihten önce 120 gün boyunca sigortalı olma şartı aranmaktadır. Ayrıca son 3 sene içerisinde de en az 600 gün boyunca priminizin yatırılmış olması gerekmektedir. Bu durumlarda en az 6 ay, en fazla da 10 ay boyunca işsizlik maaşından yararlanabilirsiniz. Başvuruda bulunabilmek için işten ayrıldığınız tarihten sonra 30 gün içerisinde İŞKUR birimlerine gidip başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

Kimler İşsizlik Maaşı Alabilir?

İşsizlik maaşı alabilmeye hak kazanan kişilerin, işten ayrılmadan önce en az 600 gün boyunca sigortasının yatmış olması gerekmektedir. İşsizlik maaşı zorunludur. Bundan dolayı her iş yeri çalışanının işsizlik primini yatırmak zorundadır. Bu ödeneğe başvuruda bulunabilmek için işten ayrıldığınızdan sonra 30 gün içerisinde başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

İşsizlik Maaşı Hesaplama

6 aylık işsizlik maaşından yararlanmak için en az 600 gün prim ödemesi gereklidir.

8 aylık işsizlik maaşından yararlanmak için en az 900 gün prim ödemesi gereklidir.

10 aylık işsizlik maaşından yararlanmak için en az 1080 gün prim ödemesi gereklidir.

İşsizlik maaşının hesaplanmasında kişinin yatırılmış olan prim gün sayısı önemlidir. Buna göre;

Yapılan son zamlar neticesinde işsizlik maaşına da zam gelmiştir. En yüksek işsizlik maaşı 2020 yılında 2.254 TL oldu. En düşük işsizlik maaşı ise 1.177 TL oldu. Ayrıca işsizlik maaşını e-devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

PTT İşsizlik Maaşı Sorgulama

Hak sahibi olan herkese İŞKUR ödeme yapmaktadır. PTT hesabı olan herkes, cep telefonlarına mesaj gelmesi halinde PTT’nin resmi intenet sitesine girdikten sonra kendilerine özel formu doldurduğu takdirde, alacağı ücret ya kendi evine, ya PTTBank hesabına ya da kendi şahsi banka hesaplarına yatırılmaktadır.

İşsizlik Maaşı Ne Zaman Yatar?

İşten çıkış tarihinden sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR temsilciliklerine giderek işsizlik maaşı başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. Her ayın sonunda PTT şubesine kimliğinizle beraber gitmeniz halinde işsizlik maaşınızı alabilirsiniz.

İşsizlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

İşsizlik maaşı başvurularınızı İŞKUR’un resmi web adresi üzerinden yapabilirsiniz. Ayrıca yaşadığınız yerdeki en yakın İŞKUR şubesine giderek fiziksel olarak da başvuruda bulunma hakkına sahipsiniz. Başvuruda bulunabilmek için işten çıkarıldığınız tarihten önce 120 gün boyunca sigortanızın atmış olması gerektiği gibi son 3 yıl içerisinde de en az 600 gün primlerinizin yatırılmış olması gerekiyor.

İşsizlik Maaşı Kaç Ay Boyunca Alınır?

6 aylık işsizlik maaşından yararlanmak için en az 600 gün prim ödemesi gereklidir.

8 aylık işsizlik maaşından yararlanmak için en az 900 gün prim ödemesi gereklidir.

10 aylık işsizlik maaşından yararlanmak için en az 1080 gün prim ödemesi gereklidir.

İşsizlik Maaşı Başvurusunda Gerekli Belgeler Nelerdir?

İşsizlik maaşı alabilmek için iş yerinizden kendi isteğinizle değil, kovulmuş olarak ayrılmanız gerekmektedir. Bununla ilgili iş yerinizin size işten çıktığınıza dair belge vermesi gerekmektedir. Bu evrakın bir öneği iş yerinde, biri de sizde kalmalıdır. Bu belgeyle beraber işsizlik maaşı alabilmek için şu belgeleri de tamamlamanız gerekmektedir;