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İsimden ücretsiz numara sorgulama ve bulma yöntemler 2021

Her gün binlerce kişi bilinmeyen numaralar tarafından rahatsız ediliyor. Kullanıcılar isimden ücretsiz numara sorgulama ve bulma yöntemlerini araştırıyor.

29 Aralık 2020 Salı 11:07
İsimden ücretsiz numara sorgulama ve bulma yöntemler 2021
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Gün içerisinde birçok kişiyi isimsiz ve yabancı numaralar aramaktadır. Bu numaraların kime ait olduğunu bulmak için farklı yöntemler vardır. En kolay yöntemler isimden sorgulama yöntemidir.

İsimden numara sorgulaması yapmak için arayan kişinin hangi operatöre ait olduğunun bilinmesi gerekir. Vodadofe abonesi bir kişinin numarasını öğrenmek için 11842 adlı numarayı arayarak bilgi alabilir ve işlem kısa süre içerisinde yapabilirsiniz.

Vodafone bu işlem için ücret almaktadır. Her 1 dakikalık konuşma için sizden 1,25 TL ücret kesilir. Bu numaranın yanı sıra 7048 numaralı hatta mesaj atarak da abonenin kim olduğunu öğrenebilirsiniz. Bu hizmette Vodafone kullanıcıları için geçerlidir.

Turkcell’de kullanıcılara ücret karşılığında isim sorgulama hizmeti sunmaktadır. 11832 numaralı hattı arayarak abone ismi sorgulaması yapılmaktadır.

Türk Telekom’un da kendi kullanıcıları için sunduğu isim sorgulama hattı vardır. 11811 numaralı hattı arayarak abone isim sorgulama işlemi yapılmaktadır. Bu uygulama için Türk Telekom 0,97 kuruş ücret almaktadır.

Bu numaranın yanı sıra Türk Telekom’un http://www.ttrehber.turktelekom.com.tr/ adresi üzerinden de sorgulama yapabilirsiniz.

11880 bilinmeyen numaralar servisi

Hangi GSM operatörü olduğu fark etmeksizin 11880 hattını arayarak bilinmeyen numaranın kime ait olduğu öğrenilmektedir. En kolay numara sorgulama ve bilgi alma yöntemi bu hattır. Ancak bu hattın ücreti 1,97 kuruştur.

Operatörler ve 11880 hattı üzerinden ücretli şekilde isimle sorgulama yapılabilir ve bilinmeyen numaraların kime ait olduğu tespit edilebilir. Ancak bilinmeyen numaraların ücretsiz şekilde öğrenilebileceği bir yöntem yoktur.



Son Güncelleme: 29.12.2020 11:07
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Anahtar Kelimeler:
NumaraSorgulama
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