İsimden ücretsiz numara nasıl bulunur? İsimden numara sorgulama uygulamaları ve yöntemleri

Telefon numaralarını isme göre ücretsiz olarak sorgulamak için çeşitli programlar, operatörler ve kanallar kullanılır. Aynı zamanda operatörlere ait 118 satırlık ücretli uygulama veya Arayan Bil ve Arayan Kimliği uygulamaları bulunmaktadır. Bir telefon numarasını aramak için yasa dışı, resmi olmayan uygulamaları ve programları da kullanabilirsiniz. Bazı telefon numaraları, dış soruşturmalara açık bir şekilde piyasada mevcuttur.Dolayısıyla bu telefonların sahipleri, Google aramalarından 118 aramaya kadar geniş bir yelpazede rahatlıkla bulunabilir. Kişiler telefon numaralarını dışarıdan devre dışı bıraktıysa, en iyi seçenek telefon uygulamalarını kullanmaktır. Akıllı telefon uygulamaları, telefon numaralarının sahibi ile ilgili bilgilerin aktarılmasında boşluklar yaratır.

Bu sebeple yukarıda bahsedilen güvenlik açıklarından yararlanarak bir telefon numarasının kime ait olduğunu bulmak mümkündür.

Bir telefon numarasını nasıl bulabilirim?

Ücretli başvurular: 118 hat, Türk Telekom sorgulama prosedürü, Avea sorgulama servisi, Turkcell numara sorgulama servisi, Vodafone numara sorgulama servisi

Ücretsiz Uygulamalar: Whatsapp, Google, Facebook, CIA gibi mobil uygulamalar...





WhatsApp kullanarak numaraya göre isim bulma:

Telefonun sahibini bu uygulama ile tanımlayabilmek için, arayan numarasının da bir Whatsapp uygulamasına sahip olması gerekir.

Arayan numara aynı zamanda bir akıllı telefon kullanıcısı olmalıdır.

Telefonunuzda sizi arayan belirsiz numarayı herhangi bir isimle kaydedin.

WhatsApp uygulamasını açın.

Kişilerim'e gidin.

Ayrıca Kişileri Yenile'yi tıklayın.

Yenilenen kişi listesinden telefon numarasını kaydettiğiniz adı bulun.

Telefon numaranız arayan numarasına kayıtlıysa, kişinin profil resmini ve adını görebilirsiniz.

Bunu yapmak için zaten açık olan profil resmine tıklayın.

Haber bölümüne gidin.

Mesaj göndermek istediğiniz kişinin adını tıklayın.

Kişinin adı telefon numarasının yanında görünecektir.

Google kullanarak numaraya göre isim bulma

Google uygulaması üzerinden arayan numarasının bulunması sadece kombi tarafından yapılan aramalar, firmaların müşteri hizmetleri, oteller ve çeşitli firmalarda mümkündür. Google'da numaralar kontrol edilirken yalnızca işletme numaraları tespit edilebilir. Bunun için, Google arama çubuğuna aramak istediğiniz numarayı girmeniz yeterlidir. Ayrıca bu yöntemi kullanarak şirketin ne kadar güvenilir olduğu hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Aramanız herhangi bir şirketin resmi web adresine yönlendirmiyorsa ve bu numara hakkında çok fazla kötü yorum varsa, numarayı engelleyebilir ve daha güvenli bir kullanım sağlayabilirsiniz.

Facebook ile bir isim bulmak:

Yeni düzende Facebook uygulamasını kullanarak numaradan isim bulmak mümkün. Geçmişte, Facebook yalnızca kayıt için yeterli bir e-posta adresi olarak görüyordu. Ancak kullanıcı sayısındaki aşırı artış nedeniyle, güvenlik önlemleri kapsamında Facebook kayıt seçeneğinde telefon numarası verilmesi zorunlu hale geldi. Bu sorun, kullanıcıların çeşitli suçlar işlemesi ve birbirlerini rahatsız etmesi gibi istenmeyen durumların önlenmesinde etkilidir.

Facebook hesabınızı açmak için kullandığınız cep telefonu, hesabınızı açarken yanınızda bulundurmanız gereken kalıcı bir numara olmalıdır. Facebook giriş kodları ve şifreleri bu telefon numarasına gönderilir. Aksi takdirde hesap açma işlemi tamamlanmayacak ve kullanamayacaksınız.

Facebook uygulamasını kullanarak numaradan adı bulmak için, arayanın telefon numarası Facebook sayfasında gizlenemez. Arayanın numarası telefon numarasını Facebook hesabında gizlediyse, numaranın sahibini bu şekilde bulmak mümkün değildir.

Bunun için yapmanız gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

Kendi Facebook hesabınızı açın.

Yukarıdaki kişi veya yer bulucuya aramak istediğiniz numarayı girin.

Yasayı girin büyüteçine tıklayın.

Aramak istediğiniz numara telefon numarasını profilinde gizlediyse ekranda "Aradığınız numarayı bulamadık" iletisi görüntülenir. Bir kişi numarasını gizlememişse, profiline doğrudan erişim mümkündür.

Cep telefonu uygulamalarında numaradan ad ve soyad sorgulama

Cep telefonu uygulamasından arayan kimliğini bulma süreci, telefonun yapısına göre değişiklik göstermektedir. İndirme programı, telefonun işletim sistemine bağlı olarak değişir.

Bununla ilgili yardım alabileceğiniz uygulamalar şu şekilde sıralanabilir:

CIA: Bu, Android cep telefonlarında bulunan bir programdır. Google Play'den indirilebilir. Kişiler arasında kayıtlı olmayan ancak sizi arayan bir numaranın sahibini gösterir. Ancak bu programın özelliği, numaranın diğer telefonlarda nasıl saklandığını göstermesidir. Bu, bir cep telefonu numarasının hangi kimlik ile kayıtlı olduğunu doğrudan göstermediği, ancak bu numaranın diğer kişilerin kişilerinde nasıl saklandığını doğrudan gösterdiği anlamına gelir. Son ayarla, program sadece telefon rehberinde kayıtlı numaraları kontrol edebilir. Bu nedenle arayanın numarasını telefon rehberinde herhangi bir isim altına yazmak yeterlidir. Programı indirirken, telefon rehberine erişim izni gereklidir.

İzin verirseniz rehberiniz CIA havuzuna dahil edilecektir. Bu durumda, başka biri başka bir numarayı aradığında, telefon rehberinizde nasıl saklandığını görebilir.

UpCall: IOS telefonlarda kullanıma uygun bir programdır. TURKCELL firmasının hizmetlerine aittir. Uygulama, kayıttan sonra telefon rehberini havuzuna kaydetmiyor. Bu nedenle gizlilik kurallarını ihlal etmez. Uygulamayı indirdikten sonra arayanların numaraları size kayıtlı olmasa bile numaranın kullanıcı adı ekranda görünecektir.

118 HATLARINDAN AD VE SOYAD SORGULAMA

118 satır kullanarak bir numaradan isim sorgulama işlemi ücretli uygulama türlerinden biridir. Ücret dakika başına 3,48 TL'dir. Bu amaçla 118 80 ve diğer 118 hat aranabilir. Tüm operatörlerin çağrı ücretleri aynıdır. Aynı zamanda sorgulamalar hem sabit hatlara hem de cep telefonlarına yönlendirilir.

Böylelikle cep telefonundan sorgulama işlemi sırasında kişi hattını dış sorgulamaya kapatmış ise sorgusuz sualsiz sonuç alınmayacaktır. Sorgu satırını harici olarak kapatmak, hat operatörü olan dallarda yapılabilen bir işlemdir.

TÜRK TELEKOM ARACILIĞIYLA ARAYANIN NUMARASINI SORGULAMA

Türk Telekom Arayan Kimliği Sorgulama sadece Türk Telekom hatlarında değil tüm hatlarda kullanılabilir. Ancak bu şekilde yapılacak sorgulama sonucunda sadece Türk Telekom kullanan hatlar görünecek. Sorgulamak istediğiniz numara Türk Telekom tarafından kullanılmıyorsa sorgulama kesin sonuç vermeyecektir.

Türk Telekom hat sorgulama 2 farklı numaradan yapılmaktadır:

118 11: Bu hizmet için yalnızca sabit hatlara itiraz edilmektedir. Bu durumda arayan kişi numara sorgulamasını operatör aracılığıyla kapatırsa sonuç alınmayacaktır. Sorgunuzun bu şekilde işlenmesi için herhangi bir bilgi vermenize gerek yoktur. Sadece sormak istediğiniz numarayı girin. Bu hizmeti kullanma ücreti 0.97 curusa'dır.

118 55: Bu hat cep telefonlarını sorgulamak için kullanılabilir. Aradığınız kişinin numarası sorgulama için bloke edilmişse, yapacak bir şey yoktur.Bu hizmeti kullanmanın maliyeti dakika başına 1,25 TL'dir.

Sorgular ayrıca bir cep telefonundan mesajlar yoluyla da gönderilebilir. Bulmak istediğiniz numaraya * 100 # gibi bir mesaj göndererek ulaşabilirsiniz. Gönderilecek mesajın fiyatı 0,65 kuruş bedelindedir.

VODAFONE'DAN İSİM SOYİSİM SORGULAMA

Numaraya göre Vodafone isim sorgulama

Vodafone hatlarında bir numaradan isim bulma işlemi 118 42 kullanılarak yapılmaktadır. Bu hattı ararken sadece soyadının paylaşılmasına izin veren kullanıcıların isimlerinin telefonlarında bulunması sağlanmıştır. Bu hat sadece Vodafone aboneleri için değil diğer aboneler için de kullanılabilir.

Aynı zamanda arayanı SMS ile tanıyan servisi de kullanabilirsiniz. Bunun için boşluk arayan bir numara girilir. 7048 numaraya SMS olarak gönderilir. Bu servisi kullanmak için mesaj başına 1,25 kuruş ücret alınmaktadır. Bu şekilde yapılan sorgulamalarda arayanın numarasını gizlemesini engellemeye çalışır. Bu uygulama, numaralarını operatör şubelerinden gizleyen kişiler tarafından kullanılamaz.

Whoscall İLE NUMARALARI BULMAK

Whoscall sisteminden numara istemek için uygulamanın Google Play'den indirilmesi gerekir. Gogolook şirketi tarafından yayınlanan bu uygulama ile arayan kimliği, uygulamaya arayanın numarası girildikten sonra bulunabilir. Şu anda 10 milyondan fazla kişi tarafından indirilip kullanılan bu programın son güncellemesi 2020 yılında yayınlandı. Program 2016 yılında Google Play ödülünü aldı.

Uygulama sarı taraftan gelen bilgileri, genel bilgileri, toplam sayısal bilgileri içerir. Ayrıca web sitelerinin kendilerinden gelen bilgileri de tanımlar. Bu nedenle hızlı kullanılır. Uygulama ayrıca istenmeyen aramaları da algılar. Bu, bu bağlantıları engellemenizi sağlar. Uygulamayı kullanırken intenet bağlantısı gerekmez. Arayan numarasının kontrol edilmesi işlemi çevrimdışı da yapılabilir.

ARAYAN KİMLİĞİ İLE NUMARA SORGULAMA

Arayan Kimliği Bulucu adlı bir program Droid Development tarafından geliştirilmiştir. Bilinmeyen numaraları aramaya hazırlanan uygulama telefonda 8,4 MB yer kaplıyor. Sabit hat ve cep telefonu numaralarını aynı anda bulmanızı sağlar. 246 ülkede veri ve intenet bağlantılarını değerlendirir. Bu şekilde arayan numara yurtdışında olsa bile bulmak daha kolaydır.

Uygulamanın kendisi bir kara liste içerir. Bu kara listeye arayan kimliği eklenebilir. Aynı zamanda telemarket numaraları, şirketler ve istenmeyen aramalar toplu olarak doğrudan engellenebilir. Uygulama dizinine erişim sağlar. Dizindeki her bir kullanıcının ayrıntılı konumlarını ve kayıtlı iş numaralarını görüntülemenize olanak tanır.

Uygulamayı kullanmak için intenet bağlantısı gerekmez. Ancak, dizindeki isimlerin yerini görmek için intenet bağlantısı gereklidir.

SYNC.M UYGULAMASINDAN NUMARA SORGULAMA

SYNC.M ile arayanın numarasını almak için sisteme istenilen numarayı girmek yeterlidir. Diğer uygulamalar kadar yer kaplamaz. Sadece aramaları değil aynı zamanda sahipleriyle olan mesajları da görüntüler. Bilinmeyen bir numara ile size gönderilen mesajları analiz eder ve numaranın sahibini bulur. Bu uygulama aynı zamanda arayanların sosyal medya profillerini de açar. Böylece, arayanla ilgili tüm bilgilere detaylı erişim mümkündür.

SİMPLER İLE ARAYAN KİMLİĞİ SORGULAMAK

Arayanı Simpler uygulamasından bulmak için uygulamayı Google Play'den indirin. Program 12 MB boyutundadır. Programı indirdikten sonra sizi arayan ancak telefon rehberimize kayıtlı olmayan kişilerin numaraları arama sırasında isimleriyle birlikte doğrudan ekrana yansır. Ayrıca, insanları yedekleme, profillerinde düzeltme ve gerektiğinde insanları engelleme gibi özelliklere de sahiptir. Ayrıca, kişilerde farklı adlara sahip ancak aynı numaraya sahip kişilerle eşleşir.

Arayan kişi telefon rehberinde yoksa ve bir reklam numarası olarak aranıyorsa, toplu bir reklam ve iş engelleyici var. Bazı sahte numaraları bildirebilir ve bunları diğer telefonlardan engellemeye çalışabilirsiniz. Uygulama kurulum olmadan da kullanılabilir. Telefon numarasını bulmak için, Google aracılığıyla sistemin web adresine giriş yapmanız yeterlidir. Ancak, tanımadığınız numaralardan sürekli arayan biriyseniz, uygulamayı düzenli olarak kullanmak ve kişilerinizde gerekli değişiklikleri yapmak için uygulamayı indirmeniz gerekecektir.