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İsimden telefon numarası nasıl bulunur? Ücretsiz isimden telefon numarası bulma yöntemi

Cep telefonunuzda kayıtlı olmayan bir numara sizi aradıysa veya herhangi bir kişinin numarasını öğrenmek istiyorsanız bu bilgilere ulaşmak artık çok kolay. İstediğiniz kişinin numarasına ve sizi arayanın kim olduğu bilgisine gerekli işlemlerle kolayca ulaşabilirsiniz. Tüm detaylı bilgiler haberimizde..

12 Şubat 2021 Cuma 02:38
İsimden telefon numarası nasıl bulunur? Ücretsiz isimden telefon numarası bulma yöntemi
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Sizi yabancı numaralardan arayan kişilerin kim olduğunu bulmak artık çok kolay. Arayan numaranın şebeke bilgisini, hat sahibinin kim olduğunu kolaylıkla öğrenebilirsiniz. 

TELEFON NUMARASI BULMA 

Şebeke üzerinden,hukuki süreç ile, Whatsapp veya diğer uygulamalar ile, bilinmeyen numaralar servisiyle ve intenetteki sosyal medya hesaplarını araştırarak bilinmeyen telefon numaralarının sahipleri bulunabilmektedir. 

TELEFON NUMARASI  BULMA 

Mobil hat sahiplerinin telefon numaralarını bulmak sandığınızdan daha kolay. Farklı servis sağlayıcılara bağlı numaraları ücretsiz olarak elde edebilirsiniz. 

BİLİNMEYEN NUMARA ÖĞRENME 

Numaralarını bilmediğiniz kişilerin numaralarına  Türkcell 118-32, Vodafone 118-42 bilinmeyen numaralar servisinden ulaşabilirsiniz. Servis merkezini arayarak aradığınız kişinin numarasını  elde edebilirsiniz. Telefonunuza *100# yazarak da bilinmeyen numaralar servisine bağlanabilirsiniz. 

Numarasını bilmediğiniz kişinin ad-soyad  bilgilerini ve il bilgilerini yazarak, doğrulama kodu ile numaraya ulaşabilirsiniz. Ancak bu işlem yalnızca Türk Telekom kullanıcıları için geçerli olmaktadır. 

 TT’ye ad ve soyad yazarak, müşteri numaralarına ulaşabilirsiniz. Türk Telekom sayesinde telefon numaralarına kolayca erişim sağlamak artık mümkün. Beyaz sayfa bölümünden ev numaralarına, sarı sayfa bölümünden ise 11811 numaralı  abone numaralarına erişim sağlayabilirsiniz. 

İSİMDEN NUMARA SORGULAMA İŞLEMİ 

118-80 ile ismini verdiğiniz kişinin telefon numarasını kolayca öğrenebilirsiniz. Tüm operatörlerden 1.68 kuruş ödeyerek, Kıbrıs ve yurt dışında yaşayanlar dahil olmak üzere istediğiniz telefon numarasına ulaşabilmektesiniz. 

VODAFONE  NUMARA BULMA

Vodafone’da ücretsiz numara talebi için KIM 5********** yazarak 7048’e mesaj atıp,numara sahibini öğrenebilirsiniz. İstediğiniz işlemi Vodafone telefon numarası üzerinden değil de bilinmeyen numaralar üzerinden de yapabilirsiniz. 11842   arayarak Vodafone’a ulaşım sağlayabilirsiniz. Fakat  işlem için 1 TL 25 krş ücret talep edilmektedir. 

TURKCELL  NUMARA BULMA 

Ücretsiz numara sorgulama işlemi ne yazık ki bulunmamaktadır. 118-32’yi arayarak istediğiniz numarayı öğrenebilirsiniz. Bu işlem karşılığında 1 TL 25 kuruş ödeme istenecektir. Numaralarını gizlemeyen kişilerin numaralarını bu yöntemle öğrenebilirsiniz fakat numarasını gizleyen kişilerin bilgilerine ne yazık ki ulaşamazsınız. 

TÜRK TELEKOM İSİMDEN NUMARA BULMA 

118-55’i arayarak, sizi arayan fakat kim olduğunu bilmediğiniz kişileri öğrenebilirsiniz. Öğrenmek istediğiniz kişinin Türk Telekom telefon rehberinde bilinmeyen numaralara kayıtlı olması gerekmektedir. 118-55 üzerinden numara,isim veya şehir bilgilerine de erişim sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra *100#’ü tuşlayarak isim veya numara bilgisi talebinde bulunabilirsiniz. Tabii tutulacağınız ücretler ise 1.6 Tl’dir. 

11880

Bu numarayı arayarak gereken bilgileri vermeniz dahilinde, sizi arayan numaranın kim olduğunu kolayca öğrenebilirsiniz. Bu numara tüm operatörleri kapsadığı için, istediğiniz kişinin numarasına veya  arayan numaranın kim olduğuna kolayca ulaşabilirsiniz. 

BTK İSİMDEN NUMARA SORGULAMA

2017 yılında BTK resmi sitesinden gerekli bilgiler öğrenilebiliyordu. Fakat yeni düzenlemeler sonucunda numara öğrenme işlemleri E-devlet üzerinden yapılmaktadır. 



Son Güncelleme: 12.02.2021 02:38
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Anahtar Kelimeler:
NumaraTurkcellVodafoneTürk Telekom
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