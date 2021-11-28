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İsimden telefon numarası nasıl bulunur? İsimden telefon numarası sorgulama işlemleri

İsimden telefon numarası sorgulama işlemlerinin nasıl yapıldığını öğrenmek isteyen kişiler internet üzerinden bu sorunun yanıtını arıyor. Peki isimden telefon numarası nasıl bulunur? Yanıtı haberimizde...

28 Kasım 2021 Pazar 21:19
İsimden telefon numarası nasıl bulunur? İsimden telefon numarası sorgulama işlemleri
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İsimden telefon numarası sorgulama işlemlerinin nasıl yapıldığı vatandaşların gündeminin üst basamaklarında yer almaya devam ediyor. Türkiye’deki GSM operatörlerinin ve bilinmeyen numaralar servislerinin yaptığı bu işlemin nasıl yapıldığı ise merak edilen bir başka konu olarak dikkat çekiyor. Peki isimden telefon numarası nasıl bulunur?

İsimden Telefon Numarası Nasıl Bulunur?

İsimden telefon numarası bulma işlemi çeşitli sistemler aracılığıyla yapılabiliyor. GSM operatörleri olan Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell’in yanında bilinmeyen numaralar servislerinden gerçekleştirilebiliyor. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom bu işlemden herhangi bir ücret almıyor.

E-Devlet’te ise isimden telefon numarası bulma işlemi yapılamıyor. Bu sistem üzerinden sadece kişinin bilgisi dışında kendi adına açılmış olan GSM numaraları sorgulanabiliyor. Farklı numaraları sorgulamak ise E-Devlet’ten yapılamıyor.

 


Son Güncelleme: 28.11.2021 21:19
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Anahtar Kelimeler:
Isimden Telefon NumarasıGSMTurkcellVodafoneTürk Telekom
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