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Iron Man hayranı Kağıthaneli genç, kendisi için zırh tasarladı

Dünyada neredeyse herkesin bildiği ve severek izlediği film olan Iron Man'in hayranı olan Kağıthaneli genç, filmdeki zırhtan tasarladı. Birçok parçadan oluşan zırhın yapılaması 1,5 yıl sürdü.

06 Şubat 2021 Cumartesi 03:52
Iron Man hayranı Kağıthaneli genç, kendisi için zırh tasarladı
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Marvel Comics’in süper kahramanı olan Iron Man’e Robert Downey Jr. hayat verdi. Marvel’ın bu günkü güçlü konumuna gelmesini sağlayan Iron Man filmi Kağıthaneli Tolga Özuygur için ilham kaynağı oldu. Filmin büyük hayranı olan Özuygur, kendi atölyesinde Iron Man zırhı tasarladı. Özuygur’un tasarladığı zırhın giyilmesi 1 saat sürüyor.

 

Tolga Özuygur, küçük yaşlarından itibaren Iron Man hayranıymış. Küçükken, kendisinin de böyle bir zırhının olduğunu hayal ediyormuş. Özuygur, YouTube hesabında elektronik ve robotik temalı içerikler üretiyor. Çocukluk hayali birden bire aklına gelen Özuygur, zırhın yapımı için kollarını sıvadı. Demir Adam zırhını tamamlanması 1,5 yıl sürdü. Normalde daha kısa sürede bitirilebilecek zırhın tamamlanması koronavirüs sebebiyle uzun sürdü.

 

Demir Adam zırhının bütün parçaları 3D yazıcıda üretilmiş. Zırhın tasarımı için 3D yazıcı gibi birçok elektronik aygıt kullanılmış. Iron Man’in zırhına güç veren “ark reaktörü”, Özuygur’un tasarladığı zırhta da bulunuyor. Filmde birkaç saniye içerisinde tamamen giyilebiliyor. Özuygur’un tasarladığı Iron Man zırhı 2 kişinin yardımıyla 1 saatte giyilebiliyor. Özuygur, zırh içerisinde hareketlerinin kısıtlı olduğunu dile getirdi.

 

Özuygur’un tasarladığı zırh, aynı filmlerde olduğu gibi ses komutlarıyla kontrol edilebiliyor. Özuygur’un ses komutuyla kask açılabiliyor ve zırhın avuç içlerinde bulunan itici ateşler de çalıştırılabiliyor.



Son Güncelleme: 06.02.2021 03:52
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Anahtar Kelimeler:
Iron ManTolga ÖzuygurDemir AdamZırhMarvel ComicsRobert Downey Jr.
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