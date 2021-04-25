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iQOO U1x fiyatı ve özellikleri

Teknoloji dünyasının yeni markası olma yolunda hızla ilerleyen Vivo yeni geliştirdiği telefon modelleri ile kullancıların karşısına çıkmaya devam ediyor. Vivo alt markası olan iQOO yeni akıllı telefonunu tanıttı.

25 Nisan 2021 Pazar 15:12
iQOO U1x fiyatı ve özellikleri
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 iQOO yeni akıllı telefonun özelliklerini ve fiyatını sizler için derledik.  iQOO U1x  ismi ile piyasaya sürülen yeni model ucuz fiyatı ile dikkatleri çekmeyi başardı. Qualcomm’un Snapdragon 662 yonga setinin gücünden yararlanarak oluşan telefon arka kamerasında üçlü seçeneği ile geldi. 5.000mAh büyüklüğünde bir bataryası olan telefon müşterilin oldukça hoşuna gidiyor.

Su damlası çentiğine ait erkan özelliği üst ve yan çerçeveleri ince detay olarak karşımıza çıkıyor. Alt çerçeve ise diğer çerçevelere göre biraz daha kalın. Telefonun arka kısmında ise dikey olarak kamera sistemi mevcut. Bütün bunların içerisinde kamerasında LED flaş özelliği bulunmakta.

Cebinize düşman olmayan fiyatlarla karşımıza çıkan telefonda bazı özellikler biraz alt model kalıyor. Bağlantı noktasında microUSB 2.0 portu bulunuyor ve aynı zamanda 3,5mm kulaklık girişi de cihazda yer alıyor. Telefonun yan tarafında ise parmak okuyucu bulunuyor. Vivo bütün bunların yanında  iQOO modelin iki renk seçeneğinde sundu. Biri siyah biri mavi.

iQOO U1x modeli ekran ölçüleri 6.51 inç boyutlarında ve 720'ye 1600 piksel çözünürlüğünde karşımıza çıktı. Ekan LCD. Ekran gövde oranı  %81,6 olarak belirtiliyor. Piksel yoğunluğu ise 270ppi değerlerinde. Aynı zamanda telefonun ön kısmında öz çekim kamerası da bulunuyor.

Telefonun arka kısmında ise üçlü kamera kurulumu  bulunuyor ve LED özelliği de bulunuyor kamera sisteminin. Yüksek kapasiteli kamera sistemin olduğunu belirtmişti. Müşterilerin oldukça memnun eden bir özellikte hızlı şarj özelliğinin telefonda bulunması.MicroSD kart yuvası bulunmayan cihaz, kutusundan Android 10 tabanlı iQOO UI 1.0 arayüzü ile birlikte çıkıyor.  Bataryayı microUSB 2.0 portu üzerinden şarj edebilirsiniz.

Hafıza konusunda oldukça büyük kapasiteye sahip. 64 GB ve 128 GB hafıza seçenekleri ile kullanıcıların karşısına büyük bir avantajla çıkıyor. Bu büyük depolama özelliği arşiv konusunda oldukça yeterli.

KISACA ÖZELLİKLER;

1- Ekran: 6,51 inç, 720 x 1600p, IPS LCD

2- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 662

3- RAM: 4GB / 6GB

4- Depolama: 64GB / 128GB

5- Ön Kamera: 8MP

6- Arka Kamera: 13MP geniş açılı, 2MP makro, 2MP derinlik algılayıcı sensör

7- Batarya: 5.000mAh

8- Boyutlar: 164,4 x 76,3 x 8,4 mm

9- Ağırlık: 192,3 gram

10- şletim Sistemi: Android 10 tabanlı iQOO UI 1.0

11- Renkler: Siyah, Mavi

Yeni modelin fiyatı ise oldukça uygun. Yeni modelin 64 GB'lık fiyatı 135 dolar. Türk Lirası olarak 1.131 Türk Lirası.

Yeni model ile ilgili gelişmeler olduğu müddetçe sizlere buradan duyurmaya devam edeceğiz.

 

 

 




Son Güncelleme: 25.04.2021 15:12
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Anahtar Kelimeler:
IQOOVivo
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