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iPhone, Xiaomi, Huawei cep telefonlarını kullananlar şarj etmek için artık farklı bir yol izleyecek!

iPhone, Xiaomi, Huawei kullanan kişilere müjdeli haber geldi! iPhone, Xiaomi, Huawei cep telefonlarını kullanan kişiler şarj konusunda çığır atlayacak! İşte o cep telefonlarını kullanan kişilere verilen müjdeli haber...

06 Haziran 2021 Pazar 21:37
iPhone, Xiaomi, Huawei cep telefonlarını kullananlar şarj etmek için artık farklı bir yol izleyecek!
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iPhoneXiaomiHuawei cep telefonlarını kullanan kişileri yakından ilgilendiren yeni teknolojik gelişmeler meydana geldi. Son yapılan açıklamalarda, bu telefonların artık havadan kablosuz olarak şarj edilebileceği açıklandı.

Telefon şirketleri kabloları azaltabilmek için teknolojilerini geliştirmeyi sürdürüyor. Daha önceleri Xiaomi ve Huawei için geliştirilmiş olan havadan kablosuz şarj teknolojisi için Apple’da çalışmalarına başladı.

Xiaomi, enerjiyi dalgalar halinde iletiyor

Huawei odadaki her şeyi şarj aletine dönüştüren bir patentle kullanıcılarının ağzını açık bırakmıştı. Çin menşeili teknoloji devi Xiaomi, enerjiyi dalgalar halinde iletmesi ile dikkat çekmeyi başarmıştı.

 


Son Güncelleme: 06.06.2021 21:37
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Anahtar Kelimeler:
İphoneXiaomiHuaweişarj
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