iPhone, Xiaomi, Huawei cep telefonlarını kullananlar şarj etmek için artık farklı bir yol izleyecek!

iPhone, Xiaomi, Huawei cep telefonlarını kullanan kişileri yakından ilgilendiren yeni teknolojik gelişmeler meydana geldi. Son yapılan açıklamalarda, bu telefonların artık havadan kablosuz olarak şarj edilebileceği açıklandı.

Xiaomi, enerjiyi dalgalar halinde iletiyor

Telefon şirketleri kabloları azaltabilmek için teknolojilerini geliştirmeyi sürdürüyor. Daha önceleri Xiaomi ve Huawei için geliştirilmiş olan havadan kablosuz şarj teknolojisi için Apple’da çalışmalarına başladı.

Huawei odadaki her şeyi şarj aletine dönüştüren bir patentle kullanıcılarının ağzını açık bırakmıştı. Çin menşeili teknoloji devi Xiaomi, enerjiyi dalgalar halinde iletmesi ile dikkat çekmeyi başarmıştı.