iPhone, Xiaomi, Huawei cep telefonlarını kullananlar şarj etmek için artık farklı bir yol izleyecek!

iPhone, Xiaomi, Huawei cep telefonlarını kullanan kişileri yakından ilgilendiren yeni teknolojik gelişmeler meydana geldi. Son yapılan açıklamalarda, bu telefonların artık havadan kablosuz olarak şarj edilebileceği açıklandı.
Xiaomi, enerjiyi dalgalar halinde iletiyor
Huawei odadaki her şeyi şarj aletine dönüştüren bir patentle kullanıcılarının ağzını açık bırakmıştı. Çin menşeili teknoloji devi Xiaomi, enerjiyi dalgalar halinde iletmesi ile dikkat çekmeyi başarmıştı.
Son Güncelleme: 06.06.2021 21:37