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iPhone VPN nedir? iPhone telefonlar için kullanılabilecek en iyi VPN uygulamaları

Açılımı “Virtual Private Network” olan VPN uygulamalarının önemi her gün daha çok artıyor. Her sene kullanımı daha çok artan VPN uygulamaları, veri ihlalleri, gizlilik sorunları ve yasaklar gibi sebeplerden dolayı dijital dünyada başucu uygulamaları arasında yer alıyor. Cep telefonlarında da iPhone VPN uygulamaları ve Android VPN uygulamaları fazlasıyla popüler.

04 Şubat 2021 Perşembe 21:14
iPhone VPN nedir? iPhone telefonlar için kullanılabilecek en iyi VPN uygulamaları
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Geçtiğimiz yıla göre VPN kullanımı, %54 oranında artmış, 12 ay içinde indirme oranı 480 milyonu geçmiştir. VPN uygulamalarından hangisinin seçileceği ise oldukça önemlidir. Bu sebepten dolayı ücretsiz VPN kullanımı önerilmiyor. Bunun sebebi de, güvenilirliği olmayan ve erişimi herkese açık olan VPN uygulamalarının kullanılması durumunda veriler yanlış ellere geçebilir ve önemli sıkıntılara neden olabilir.

Belli bir ücret karşılığında kullanılabilecek VPN uygulamaları, kişiye daha çok özgürlük alanı sunarak güvenli olarak intenet kullanma imkanı sunar. Ayrıca belli bir ücret ödenerek kullanılan VPN uygulamalarının bütün özelliklerine erişme ve ücretsiz kullanılan VPN uygulamalarında olan hız sınırı ya da süre sınırı gibi kısıtlamalar ile karşılaşma durumu olmayacak.

iPhone VPN nedir?

VPN, sanal özel ağ anlamındadır. VPN bağlantısı yapılacak olan cihaz (VPN Client) üzerinde bir VPN ayarı ya da programı yer alır. Söz konusu ayar ya da programla da VPN sunucusuna bağlantı yapılır. Ancak bu bağlantı özel bir şekilde şifrelendiği için başkalarının bu tünel içinde  yer alan bilgilere erişmesi oldukça zordur. Cihazınızdan VPN uygulamalarını kullanmak için uygulamanız gereken adımlar şu şekildedir:

  • Ana ekranda ki ayarlara tıklayın
  • Genele tıklayın
  • VPN’e tıklayın
  • VPN istemciniz var ise, etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak istediğiniz VPN istemcisine tıklayın
  • VPN’yi açmak ya da kapatmak için durum anahtarını “Bağlandı” ya da “Bağlı Değil” olarak değiştirin.

  1. Surfshark VPN uygulaması ve özellikleri

Avantajları:

  • Sade arayüz
  • Kimlik verisi hiçbir zaman kaydedilmiyor
  • Uygun fiyatlı
  • 65 ülke ve 3200 sunucu sayısı
  • Sınırsız cihazda kullanabilme imkanı
  • Kötü amaçlı yazılım, reklam engelleme gibi Premium olanaklarının bulunması
  • 70 Mbps ve üzeri indirme hızı
  • Türkçe dil tercihi
      

Dezavantajları:

  • Düşük hızlarda P2P sunucusunun sınırlanması
  • Uygulamanın dezavantajlarından bir tanesi de 65 ülkeye hizmet vermesidir. Geçen sene daha çok sunucusu bulunan Surfshark, sunucularında belli bir düşüş yaşadı. Fakat sunucularında ki azalmayı hızıyla kapatan Surfshark, iPhone için VPN uygulaması arayışındaysanız iki yıllık planı için aylık 2.94$ abonelik ücretiyle size hizmet vermeye hazır.

  1. Express VPN özellikleri

Avantajları:

  • 94 ülkede 3.200 sunucuya sahip
  • En hızlı VPN’ler arasında
  • Kimlik verileri hiçbir şekilde kaydedilmez
  • Tek tık ile otomatık olarak en hızlı ülke seçilerek bağlantı kurulur
  • Kullanıcı dostu ara yüzü ile kullanımı çok rahat
  • Ödeme yöntemi olarak sanal para desteklenmesi
  • Kill Switch ile bağlantınızın kesilmesi durumunda gizli verilerinizin açığa çıkmasına engel olur
  • Müşteriden tam not alan destek

Dezavantajları:

  • Fiyatı fazla yüksek

Güvenlik konusunu fazlasıyla önemseyen ve ayrıca fazlasıyla hızlı olan ExpressVPN, özelliklerini abonelik ücretine de yansıtıyor. Ayda 7$’lık abonelik ücreti bulunan uygulama, tam güvenlik ve aynı oranda hız istiyorum diyenler için uygundur.

  1. NordVPN özellikleri

Avantajları:

  • iPhone’lar için özel bir yazılım
  • 62 ülkede 5.200’den fazla sunucuya hizmet veriyor
  • Aynı zamanda altı farklı cihazda bağlantı kurma imkanı
  • Üst düzeyde güvenlik sağlama
  • Kill Switch özelliğine sahip
  • 256 bit şifrelemeyi (AES) destekleme
  • Kimlik verilerini hiçbir şekilde kaydetmez
  • Kullanımı çok kolaydır
  • Sanal para ile ödeme yapma imkanı sunar
  • WireGuard tabanlı NordLynx ile bağlantı hızı daha çok artırıldı
  • Türkçe dil seçeneği mevcut

Dezavantajları:

  • Tasarımı diğer VPN uygulamalarına göre biraz daha eskidir
  • Çift VPN şifrelemesi nedeni ile bağlantıda yavaşlama sorunu yaşanabilir

Ortalamanın üstünde bir performansı olan NordVPN, 30 günlük tam geri ödeme seçeneği sunuyor. Uygulamanın performansını beğenmediğiniz taktirde 30 gün içinde ödediğiniz abonelik ücretini geri alabilirsiniz. Kullanıcıya fazlasıyla güven aşılayan ve iPhone için VPN uygulamalarının en iyileri içinde yer alan NordVPN, iki yıllık bir plan için neredeyse 4$’lık bir abonelik ücreti istiyor.

  1. IPVanish özellikleri

Avantajları:

  • 75 ülkede 1.600’den fazla sunucuya hizmet veriyor
  • Aynı zamanda sınırsız cihazda bağlantı kurma imkanı
  • Özelleştirilebilen uygulama içeriğine sahip
  • 256 bit AES şifreleme
  • Sınırsız bant genişliği bulunuyor
  • 7 gün içinde tam para iadesi
  • Sınırsız P2P aktarım trafiği sunma
  • Üst düzey güvenlik
  • Kimlik verilerinin kaydı hiçbir şekilde yapılmaz

  • IPVanish, içinde istediğiniz ayarları yapmanız imkanını sağlıyor. İntenet etkinliğiniz görsel grafiklerini oluşturmak, LAN bağlantı seçeneklerini değiştirmek gibi uygulama üstünde tam kontrol istiyorsanız IPVanish bu arzularınızı fazlasıyla karşılayacaktır.

Dezavantajları:

  • Reklam engelleme gibi Premium özelliklere sahip değil
  • Uygulama ara yüzü kullanıcı dostu değil
  • Türkçe dil seçeneği bulunmuyor
  • Fiyatı yüksek

Özelleştirilen bir VPN uygulaması olduğu için tasarımı biraz karışık olan IPVanish, Türkçe dil seçeneğinin bulunmaması, reklam engelleme gibi özelliklerinin bulunmaması gibi dezavantajlı yönlerine rağmen oldukça seçilen VPN uygulamalarının başında yer alıyor. Bir yıllık plan için neredeyse 7$’lık abonelik ücreti bulunan IPVanish, iPhone cihazına güvenerek indirilebilecek VPN uygulamalarının başında yer alıyor.



Son Güncelleme: 04.02.2021 21:14
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Anahtar Kelimeler:
İphoneVpnTelefonUygulama
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