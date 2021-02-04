iPhone VPN nedir? iPhone telefonlar için kullanılabilecek en iyi VPN uygulamaları

Geçtiğimiz yıla göre VPN kullanımı, %54 oranında artmış, 12 ay içinde indirme oranı 480 milyonu geçmiştir. VPN uygulamalarından hangisinin seçileceği ise oldukça önemlidir. Bu sebepten dolayı ücretsiz VPN kullanımı önerilmiyor. Bunun sebebi de, güvenilirliği olmayan ve erişimi herkese açık olan VPN uygulamalarının kullanılması durumunda veriler yanlış ellere geçebilir ve önemli sıkıntılara neden olabilir.

Belli bir ücret karşılığında kullanılabilecek VPN uygulamaları, kişiye daha çok özgürlük alanı sunarak güvenli olarak intenet kullanma imkanı sunar. Ayrıca belli bir ücret ödenerek kullanılan VPN uygulamalarının bütün özelliklerine erişme ve ücretsiz kullanılan VPN uygulamalarında olan hız sınırı ya da süre sınırı gibi kısıtlamalar ile karşılaşma durumu olmayacak.

iPhone VPN nedir?

VPN, sanal özel ağ anlamındadır. VPN bağlantısı yapılacak olan cihaz (VPN Client) üzerinde bir VPN ayarı ya da programı yer alır. Söz konusu ayar ya da programla da VPN sunucusuna bağlantı yapılır. Ancak bu bağlantı özel bir şekilde şifrelendiği için başkalarının bu tünel içinde yer alan bilgilere erişmesi oldukça zordur. Cihazınızdan VPN uygulamalarını kullanmak için uygulamanız gereken adımlar şu şekildedir:

Ana ekranda ki ayarlara tıklayın

Genele tıklayın

VPN’e tıklayın

VPN istemciniz var ise, etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak istediğiniz VPN istemcisine tıklayın

VPN’yi açmak ya da kapatmak için durum anahtarını “Bağlandı” ya da “Bağlı Değil” olarak değiştirin.

Surfshark VPN uygulaması ve özellikleri

Avantajları:

Sade arayüz

Kimlik verisi hiçbir zaman kaydedilmiyor

Uygun fiyatlı

65 ülke ve 3200 sunucu sayısı

Sınırsız cihazda kullanabilme imkanı

Kötü amaçlı yazılım, reklam engelleme gibi Premium olanaklarının bulunması

70 Mbps ve üzeri indirme hızı

Türkçe dil tercihi

Dezavantajları:

Düşük hızlarda P2P sunucusunun sınırlanması

Uygulamanın dezavantajlarından bir tanesi de 65 ülkeye hizmet vermesidir. Geçen sene daha çok sunucusu bulunan Surfshark, sunucularında belli bir düşüş yaşadı. Fakat sunucularında ki azalmayı hızıyla kapatan Surfshark, iPhone için VPN uygulaması arayışındaysanız iki yıllık planı için aylık 2.94$ abonelik ücretiyle size hizmet vermeye hazır.

Express VPN özellikleri

Avantajları:

94 ülkede 3.200 sunucuya sahip

En hızlı VPN’ler arasında

Kimlik verileri hiçbir şekilde kaydedilmez

Tek tık ile otomatık olarak en hızlı ülke seçilerek bağlantı kurulur

Kullanıcı dostu ara yüzü ile kullanımı çok rahat

Ödeme yöntemi olarak sanal para desteklenmesi

Kill Switch ile bağlantınızın kesilmesi durumunda gizli verilerinizin açığa çıkmasına engel olur

Müşteriden tam not alan destek

Dezavantajları:

Fiyatı fazla yüksek

NordVPN özellikleri

Avantajları:

iPhone’lar için özel bir yazılım

62 ülkede 5.200’den fazla sunucuya hizmet veriyor

Aynı zamanda altı farklı cihazda bağlantı kurma imkanı

Üst düzeyde güvenlik sağlama

Kill Switch özelliğine sahip

256 bit şifrelemeyi (AES) destekleme

Kimlik verilerini hiçbir şekilde kaydetmez

Kullanımı çok kolaydır

Sanal para ile ödeme yapma imkanı sunar

WireGuard tabanlı NordLynx ile bağlantı hızı daha çok artırıldı

Türkçe dil seçeneği mevcut

Dezavantajları:

Tasarımı diğer VPN uygulamalarına göre biraz daha eskidir

Çift VPN şifrelemesi nedeni ile bağlantıda yavaşlama sorunu yaşanabilir

Güvenlik konusunu fazlasıyla önemseyen ve ayrıca fazlasıyla hızlı olan ExpressVPN, özelliklerini abonelik ücretine de yansıtıyor. Ayda 7$’lık abonelik ücreti bulunan uygulama, tam güvenlik ve aynı oranda hız istiyorum diyenler için uygundur.

Ortalamanın üstünde bir performansı olan NordVPN, 30 günlük tam geri ödeme seçeneği sunuyor. Uygulamanın performansını beğenmediğiniz taktirde 30 gün içinde ödediğiniz abonelik ücretini geri alabilirsiniz. Kullanıcıya fazlasıyla güven aşılayan ve iPhone için VPN uygulamalarının en iyileri içinde yer alan NordVPN, iki yıllık bir plan için neredeyse 4$’lık bir abonelik ücreti istiyor.

IPVanish özellikleri

Avantajları:

75 ülkede 1.600’den fazla sunucuya hizmet veriyor

Aynı zamanda sınırsız cihazda bağlantı kurma imkanı

Özelleştirilebilen uygulama içeriğine sahip

256 bit AES şifreleme

Sınırsız bant genişliği bulunuyor

7 gün içinde tam para iadesi

Sınırsız P2P aktarım trafiği sunma

Üst düzey güvenlik

Kimlik verilerinin kaydı hiçbir şekilde yapılmaz

IPVanish, içinde istediğiniz ayarları yapmanız imkanını sağlıyor. İntenet etkinliğiniz görsel grafiklerini oluşturmak, LAN bağlantı seçeneklerini değiştirmek gibi uygulama üstünde tam kontrol istiyorsanız IPVanish bu arzularınızı fazlasıyla karşılayacaktır.

Dezavantajları:

Reklam engelleme gibi Premium özelliklere sahip değil

Uygulama ara yüzü kullanıcı dostu değil

Türkçe dil seçeneği bulunmuyor

Fiyatı yüksek

Özelleştirilen bir VPN uygulaması olduğu için tasarımı biraz karışık olan IPVanish, Türkçe dil seçeneğinin bulunmaması, reklam engelleme gibi özelliklerinin bulunmaması gibi dezavantajlı yönlerine rağmen oldukça seçilen VPN uygulamalarının başında yer alıyor. Bir yıllık plan için neredeyse 7$’lık abonelik ücreti bulunan IPVanish, iPhone cihazına güvenerek indirilebilecek VPN uygulamalarının başında yer alıyor.