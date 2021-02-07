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Iphone telefonlarda iMessage nasıl kapatılır? iMesaj kaptma ve açma işlemleri

Artık birçok kişi iphone ve ipad kullanmakta. Apple ürünlerinin sahip olduğu bir özellik olan iMessage çoğu kişi tarafından sevilerek kullanılmakta ancak bu özelliği kapatmak isteyenler de var. Bunun nasıl yapılacağına dair bilgileri yazımızda bir araya getirdik.

07 Şubat 2021 Pazar 16:21
Iphone telefonlarda iMessage nasıl kapatılır? iMesaj kaptma ve açma işlemleri
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iPhone ve iPad'lerde sevilen bir özellik olan iMessage intenet üzerinden mesajlaşmayı sağlıyor. İntenetin olmadığı veya çekmediği yerlerde de iMessage, SMS yolu ile mesajınızı yine de gönderiyor.

 

Buna karşın iMessage özelliğini kapatmak istiyor olabilirsiniz. İşte sizler için iMessage'yi adım adım nasıl kapatılacağını açıkladık.

 

Adım adım iMessage'yi kapatmak için;

 

1) Cihazınızın 'ayarlar' kısmına gidin,

 

2) Ayarlara ulaştıktan sonra da 'mesajlar' kısmını bulun ve tıklayın,

 

 

3) Daha sonra karşınıza çıkacak olan 'iMessage'ye tıklayarak aktiflik özelliğini kapatın. Yeşil kısım griye döndüğü an artık iMessage yerine mesajlaşmak için sadece SMS kullanabiliyor olacaksınız.

 

Tabii istediğiniz zaman tekrar aktif hale aynı yöntemleri izleyerek getirebilirsiniz.

 

 

İşte 'iMessage' özelliğini kapatıp açmak bu kadar kolay.



Son Güncelleme: 07.02.2021 16:21
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Anahtar Kelimeler:
AppleİphoneImessageIPad
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