İphone telefonlara Imeı atılır mı? İphone cihaza imei atma nasıl yapılır?

İphone Telefonlara Imeı Atma Nasıl Yapılır?
İphone telefonlarına Imeı nasıl atılır? Telefonumda birden şebeke sorunuyla karşılaştım ve ardından şebeke yok yazısıyla karşılaştım. Sonrasında telefonum ulaşılamıyor oldu. Apple servisiyle görüştükten sonra e-devlet aracılığıyla ımeı sorgulaması yaptığımda kopyalandı yazısıyla karşılaştım. Normalde iphonelerde ımeı kopyalanamaz ve ımeı atılamaz.
İphone Imeı Sorunu
Bu sorun programla ve başka bir yol ile çözülemez.
İphone Imeı Çözümü
Günümüzde telefon almak çok zor. Telefon fiyatları doların artması nedeniyle yükseliyor gibi görünse de aslında Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesinden kaynaklanıyor. Bu nedenle, en düşük fiyatlı telefonu elde etmek imkansızdır. İnsanlar bu kadar pahalı telefonların bile güvenlik açıkları olmasından memnun değiller.
İphone İmei Atma Programı
İphonelere ımeı atmak için kullanılan bir program bulunmamaktadır.
İphone İmei Değiştirme
İphonelere ımeı atılması suç olmaktadır. Bundan ötürü kimse ımeı atamaz. Birisi var atıyor gibi söyleyen kişilere inanamamanızı öneririz.