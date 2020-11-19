İphone telefonlara Imeı atılır mı? İphone cihaza imei atma nasıl yapılır?

İphone Telefonlara Imeı Atma Nasıl Yapılır?

İphone telefonlarına Imeı nasıl atılır? Telefonumda birden şebeke sorunuyla karşılaştım ve ardından şebeke yok yazısıyla karşılaştım. Sonrasında telefonum ulaşılamıyor oldu. Apple servisiyle görüştükten sonra e-devlet aracılığıyla ımeı sorgulaması yaptığımda kopyalandı yazısıyla karşılaştım. Normalde iphonelerde ımeı kopyalanamaz ve ımeı atılamaz.

İphone Imeı Sorunu

Bu sorun programla ve başka bir yol ile çözülemez.

İphone Imeı Çözümü

İphone ımeı için sadece Apple'dan satın aldığınız telefonun faturasını kullanabilirsiniz ve kayıt sonucu sadece btk başvurusu tamamlandıktan sonra 1-3 gün içinde kişisel telefon numaranızda görüntülenecektir. Apple öncekinden farklı olduğu için başka herhangi bir program veya çözümü denemenizi önermiyoruz. Apple servisleri telefonun pilini bile değiştirmemektedir.

Günümüzde telefon almak çok zor. Telefon fiyatları doların artması nedeniyle yükseliyor gibi görünse de aslında Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesinden kaynaklanıyor. Bu nedenle, en düşük fiyatlı telefonu elde etmek imkansızdır. İnsanlar bu kadar pahalı telefonların bile güvenlik açıkları olmasından memnun değiller.

İphone İmei Atma Programı

İphonelere ımeı atmak için kullanılan bir program bulunmamaktadır.

İphone İmei Değiştirme

İphonelere ımeı atılması suç olmaktadır. Bundan ötürü kimse ımeı atamaz. Birisi var atıyor gibi söyleyen kişilere inanamamanızı öneririz.