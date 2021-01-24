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iPhone telefondan garanti sorgulama işemi nasıl yapılır?

Okurlarımızın merakla takip ettikleri iPhone telefondan garanti sorgulama işemi nasıl yapılır? haberini biz de incelemeye devam ediyoruz. En yeni ayrıntılarıyla 24 Ocak 2021 tarihli haberimizde kaleme aldığımız gelişmeleri okuyarak siz de merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

24 Ocak 2021 Pazar 15:46
iPhone telefondan garanti sorgulama işemi nasıl yapılır?
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iPhone tarafından garanti sorgulama işlemi yapabilmek için Apple’ın resmi intenet adresinde girmek gerekir. Şirketin oluşturduğu servis ve destek sayfası üzerinden sorgulama yapılabilmektedir.

iphone garanti sorgulama

Garanti sorgulamak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

https://checkcoverage.apple.com/tr/tr/

Açılan adreste Apple’ın servis ve destek hattı açılacaktır. Bu bölümde bulunan iki seçeneğe dikkat etmek gerekir. İlk olarak üst alanda cihazın seri numarası olacaktır. İkinci olarak ise lütfen gözüken kodu girin alanı olacaktır. Bu bölüm güvenlik onaylaması için gereklidir.

Bu sayfada cihazının seri numarasını alana girmeniz gerekir. Seri numara girildikten sonra alttaki kodu girerek sorgulama işlemini başlatabilirsiniz. Sorgulama işlemi ardından sonuçlar ekranda gözükecektir. Bu alanda bazı seçenekler çıkacaktır ve cihazınızın servis desteğinin olup olmadığı gözükecektir. Servis desteğini kontrol etmek için onarım ve servis kapsamı alanına girmeniz gerekmektedir.



Son Güncelleme: 24.01.2021 15:46
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