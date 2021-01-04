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iPhone telefon garanti süresi nereden öğrenilir?

iPhone telefon garanti süresi nereden öğrenilir? konusu bir süredir Türkiye basınında okuyucular tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. iPhone telefon garanti süresi nereden öğrenilir? ile ilgili olarak gündeme aktarılan tüm yeni bilgileri ve daha fazlasını 04.01.2021'li haberimizden okuyabilirsiniz.

04 Ocak 2021 Pazartesi 15:44
iPhone telefon garanti süresi nereden öğrenilir?
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iPhone tarafından garanti sorgulama işlemi yapabilmek için Apple’ın resmi intenet adresinde girmek gerekir. Şirketin oluşturduğu servis ve destek sayfası üzerinden sorgulama yapılabilmektedir.

iphone garanti sorgulama

Garanti sorgulamak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

https://checkcoverage.apple.com/tr/tr/

Açılan adreste Apple’ın servis ve destek hattı açılacaktır. Bu bölümde bulunan iki seçeneğe dikkat etmek gerekir. İlk olarak üst alanda cihazın seri numarası olacaktır. İkinci olarak ise lütfen gözüken kodu girin alanı olacaktır. Bu bölüm güvenlik onaylaması için gereklidir.

Bu sayfada cihazının seri numarasını alana girmeniz gerekir. Seri numara girildikten sonra alttaki kodu girerek sorgulama işlemini başlatabilirsiniz. Sorgulama işlemi ardından sonuçlar ekranda gözükecektir. Bu alanda bazı seçenekler çıkacaktır ve cihazınızın servis desteğinin olup olmadığı gözükecektir. Servis desteğini kontrol etmek için onarım ve servis kapsamı alanına girmeniz gerekmektedir.



Son Güncelleme: 04.01.2021 15:44
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